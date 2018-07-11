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В Госдуме призвали защищать трудовые права женщин
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В Госдуме призвали защищать трудовые права женщин 

Ридус 54 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал законотворцев разработать современную версию законопроекта «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин, и равных возможностей для их реализации».
Этот документ рассматривался Госдумой еще 15 лет назад. Сегодня назрела необходимость актуализировать законопроект, сделав акцент на защите трудовых прав женщин.
«Сегодня в Госдуме три вице-спикера, еще трое — председатели комитетов, руководитель аппарата нижней палаты — все женщины», — напомнил Володин.
Кроме того, женщины, как правило, находятся на должностях первого и просто заместителей глав комитетов.
Володин призвал вернуться к вопросу о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и возможностях для самореализации:
Ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Володин и ранее поднимал вопрос о необходимости обеспечения равных условий для активного участия в политике мужчин и женщин. Как напоминает издание Dni.ru, спикер Госдумы говорил на эту тему с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре прошлого года.
Тогда Володин отмечал, что в России самые статусные позиции занимают представительницы прекрасного пола. В пример он привел спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, теперь уже бывшего руководителя Счетной палаты Татьяну Голикову, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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