В Госдуме призвали защищать трудовые права женщин

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал законотворцев разработать современную версию законопроекта «О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин, и равных возможностей для их реализации».

Этот документ рассматривался Госдумой еще 15 лет назад. Сегодня назрела необходимость актуализировать законопроект, сделав акцент на защите трудовых прав женщин.

«Сегодня в Госдуме три вице-спикера, еще трое — председатели комитетов, руководитель аппарата нижней палаты — все женщины», — напомнил Володин.

Кроме того, женщины, как правило, находятся на должностях первого и просто заместителей глав комитетов.

Володин призвал вернуться к вопросу о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и возможностях для самореализации:

Ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей.