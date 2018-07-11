Спасение из пещеры тайских мальчиков — это триумф храбрости, опыта и любви

Они спасены. Все эти дни сердце уходило в пятки, но, наконец, «Дикие вепри» и их молодой тренер свободны. Видит Бог, я испытываю растерянность и благоговение, глядя на ну ту работу, которую проделали спасатели — на чистый непоказной героизм этих дайверов. Мир смотрел и молился за потерявшихся детей.

Быть пойманным в ловушку под землей, когда поднимается темная вода — это кошмар. Добровольно войти в эти полости, протискиваться, чтобы передать пищу и лекарства, и, наконец, освободить этих мальчиков — это бесстрашие, которое находится за гранью понимания. В конечном счете самое важное значение имел кислород, и один человек пожертвовал своей жизнью, доставляя кислород для мальчиков и не оставив его достаточно для себя. Саман Кунан погиб, пытаясь спасти жизни других. Мы не должны забывать его.

Мир ждал, коллективно затаив дыхание и не смея надеяться — на случай, если в ходе спасательной операции не удастся спасти всех. Известие о том, что мальчики найдены, способствовало появлению разного рода спекуляций по поводу того, как их можно будет вывести. Бурить вниз? А как насчет предстоящего сезона дождей?

Большинство из нас не могут представить себе условия в пещерах, не говоря о том, как можно проскользнуть через расщелины в скалах шириной в 40 сантиметров (16 дюймов — прим. автора). Необходимость снимать кислородный баллон, чтобы преодолеть подземные ходы, через которые большинство из нас едва ли могли бы пролезть в темноте, кажется адской, а само преодоление — едва правдоподобным. Но они сделали это, и они знали, когда и как это делать.

Когда я говорю «они», я имею в виду фантастически хорошо скоординированную команду «Тайских морских котиков» и гидроспелеологов из разных стран, которые пришли на помощь. Эксперты — кому они нужны? Это люди, о которых мы никогда не слышали, которые спокойно говорят, что это как раз то, чем они занимаются, и что многие годы дайвинга подготовили их к этой спасательной операции. Люди, которые пересекали континенты, чтобы спасти детей. Люди, которым приходилось думать о том, как сохранить этих детей физически и психологически достаточно сильными, чтобы их вытащить. Люди, которые раньше выносили из пещер трупы. И все же они возвращаются обратно.

Эта история затрагивает нас своей простотой, но еще и тем, что каждая деталь противоречит эгомании, эгоизму и поддельной браваде, которые, кажется, управляют теперь миром. Родители мальчиков писали, чтобы успокоить молодого тренера, что они не обвиняют его. Некоторые говорят, что у него мальчики медитировали в пещере. Правительство Таиланда упорно настаивало на защите детей и их семей от камер. Эта история до сих пор была больше онлайн, чем на телевидении, так как не показывали ничего, кроме машин скорой помощи, вертолетов, и странного взгляда на истощенном лице «лягушки», как они называли дайверов.

Местные жители построили угольные грили, чтобы накормить людей. Ребята для начала попросили дать им нормально поесть. Потребность в питании знакома каждому из нас. А играющий на публику Илон Маск посылает крошечную подводную лодку.

А мы все просто благодарны, что они свободны. Хорошие люди собрались здесь со всего мира, словно детали одного пазла. Мальчикам все равно понадобится помощь. Я знаю, что психологическая травма не испаряется вместе с интересом журналистов. Но то, что мы увидели, было не случайным актом доброты, а образцом международного сотрудничества и скоординированной самоотверженности. Вот такими могут быть люди, и это было великолепно.

Мальчики были освобождены храбростью, невероятным умением и тем, что называется словом, которое я сейчас набираю и могу, наконец, использовать: любовью.