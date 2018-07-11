Мосприрода предлагает посетить интересные мероприятия в ЮЗАО

Мосприрода приглашает 12 и 13 июня посетить экскурсии, занятия кружков и тематические мероприятия. Это отличная возможность зарядиться положительной энергией, узнать много нового и интересного.

12 июля в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

12 июля в 11:00 — «Лето в Битце» на природных территориях «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2). Занятия, посвященные массовому цветению летних растений, тематические мастер-классы и викторины, игры. Мероприятие 3 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

12 июля в 15:00 — мастер-класс «Цветы в технике квиллинг» в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (ул. Островитянова, д. 10, экоклассы). На мастер-классе посетители не только познакомятся с техникой «квиллинг» — искусством изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги, но и сами смогут изготовить красивую картину с цветами. Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38. Мероприятие 7 +.

13 июля в 11:00 — тематическое занятие для малышей и их родителей «Сказки под сосной» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Приглашаем малышей с родителями почитать вместе с нами экологические сказки. Будем разгадывать загадки и обсуждать прочитанное! Мероприятие 3 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону 8-916-306-56-50.

13 июля в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

13 июля в 13:30 — эколого-историческая экскурсия «По тропинкам Нескучного сада» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Занятие предполагает посещение достопримечательностей: Никольский фонтан, Александринский дворец, музей имени А. Е. Ферсмана, Ванный домик, Екатерининский пруд, «Купальщица» Р. Р. Йодко, ротонда в честь 800— летия Москвы, Охотничий домик, Прощеный пруд. Охватываются события с конца 17 века до наших дней. Мероприятие 7 +. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь удобную обувь.

13 июля в 14:00 — «Сказки под сосной» в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (ул. Островитянова, д. 10). Ребятам почитают экологические сказки, а после чтения пройдет обсуждение, где в доступной форме юные экологи получат первые навыки безопасного поведения на природе и воспитывают в себе любовь ко всему живому. Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38. Мероприятие 5 +.