Подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить на электричках по социальной карте

Пенсионеры и некоторые другие категории льготников Подмосковья смогут бесплатно ездить на пригородных электричках при помощи социальных карт. Для этого не потребуется перевыпуск, а лишь перекодировка в кассах на железнодорожных вокзалах, заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

«Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством социальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах», — цитирует Фаевскую пресс-служба ее министерства.

Кроме пенсионеров, бесплатным проездом на электричках смогут воспользоваться лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка — сироту; родители, иные законные представители детей — инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет, уточнили в министерстве.

С 1 августа к перекодированию будут готовы кассы на всех вокзалах Москвы и 10 вокзалов в Московской области (Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, Павшино, Лобня). С 15 августа услуга будет доступна во всех железнодорожных вокзалах с кассами.