Навыки пещерных женщин. Какие стратегии помогут в карьере

Идеальный сюжет голливудского фильма о бизнес-леди или история успеха деловой женщины из реального мира укладываются в картину под названием «90-60-90», она должна быть благополучна во всем: карьера или любимое дело, счастливая семья, муж, такой же успешный, как она, увлекательное хобби. Далее каждый на свой вкус может раскрасить эту картинку: от образа героини Джессики Паркер в фильме «Я не знаю, как она это делает», с фразой на устах «голова работающей женщины — диспетчерская вышка аэропорта» до героини фильма «Леди Босс» с Мелиссой МакКарти , где амбициозная женщина отвечает на вопрос «Как я достигла успеха? Я вкалывала, как проклятая!». Кстати, сама актриса МакКарти еще и предприниматель.

Феномен «успешных» состоит из ряда факторов, базовый фундамент строится на принципе ВХМД:

Верю-хочу-могу-делаю

Что объединяет таких разных женщин? Они верят в себя!

Важным фактором в формировании карьеры является именно уверенность в себе. По данным Индекса WBI (индекс предпринимательской активности женщин в России), 40% респондентов-женщин одним из барьеров к старту собственного бизнеса считают недостаточную уверенность в себе и в собственных знаниях. Именно уверенность в себе является существенным сдерживающим элементом и в корпоративной карьере. По данным опроса Bain&Co и LinkedIn, к середине карьеры лишь 57% женщин сохраняют эту уверенность. Многие эксперты, рекомендуя как сформировать и сохранить уверенность, предлагают фиксировать даже незначительные успехи: от ведения журнала уверенности, где так же отмечать все моменты когда ты не уверена, анализировать такие ситуации, до фиксации своих звездных успехов. Другими словами, находить свой инструмент самомотивации и формирования поля уверенности.

Создавая свой карьерный план, четко ответить на вопросы: чего я хочу, что я могу, что я делаю в данном направлении? И переходить к действию в тот же день, не откладывая на завтра, на понедельник, на новый месяц или новый год. В реализации любого проекта необходимы ресурсы: внутренние — это твои сильные стороны и компетенции, а так же внешние ресурсы. Успешные люди умело пользуются внешними ресурсами. Использовать важно как свой собственный внутренний ресурс, рассчитывая только на себя, так и на наставника, который поможет сделать шаги по карьерной лестнице. Найдите его. На старте моей карьеры моим наставником был непосредственный руководитель, мне повезло. Взаимодействия «наставник-наставляемый» предполагает формат общения с ясной целью и четкими задачами. Как найти наставника? Совет прост: действуйте в логике «мне нравится этот руководитель или эксперт». Это и есть, на мой взгляд, главный критерий.

Лестница-лабиринт-лифт

Мы определились с ВХМД (верю, хочу, могу, делаю) и теперь пришло время выбрать дорогу: лестница, лифт или лабиринт? На карьерном пути могут встреться все три перечисленные конструкции. На лестнице останавливаться не буду, а вот на лифте и лабиринте сделаю остановку.

«Если тебе предлагают место в ракете — не спрашивай, что это за место. Просто поднимайся на борт!» — карьерный совет, который когда-то получила Шерил Сэндберг операционный директор Facebook во время собеседования на должность в Google . Карьерный лифт можно получить, если выбираешь в качестве работодателя быстрорастущую компанию, ищите рост, ищите возможности, ищите новые трендовые направления. Сочетай карьерную лестницу и лифт, не идите только по ступеням лестницы, на лифте — быстрее.

Однако, не надо бояться иногда попадать в лабиринты. Главное, не увлекаться бесконечными повороты и тупиками.

Я — продукт

Стратегия, основанная на твоих преимуществах, это как стратегия компаний, которые оценивают свои сильные стороны и знают почему их продукт — лучший на полке среди других предложений. Эффективный подход «Я — продукт на полке, который должен отвечать самым современным трендам». Например, если ты банковский сотрудник и специалист по созданию финансовых продуктов, то следуй основному текущему тренду — финтех. Пройди обучение, посети сессии финтеха, пройди в выходные акселерацию для стартапов, создай параллельно свой стартап проект. Другими словами, стань сам трендовым продуктом и отвечай самым современных и «горячим» трендам. Тогда ты будешь отличаться от других таких же «банкиров на полке».

Действуйте параллельно

Однозначное преимущество женщины — многозадачность или умение «действовать параллельно». Ввиду своей физиологии женщины одновременно могут делать несколько дел: следить за огнем костра в пещере, заниматься с детьми, готовить обед, убираться и прочее. Мужчина в это время бегает за одним большим мамонтом. Это умение, заложенное в нас природой, его можно и нужно использовать на работе при построении карьеры.

69% женщин в рамках исследования «Женщина-предприниматель: изменение в иерархии социальных ролей в семье» отметили, что для них важны обе цели одновременно и семья и работа, и они верят в то, что смогут параллельно быть успешным в обоих направлениях. Так же женщины отмечают, что им помогают современные технологии, позволяющие переводить на аутсорсинг рутинные процессы домашних обязанностей. При этом умение переводить на аутсорсинг домашних дел позволяет чаще применять его и в бизнесе.

Многочисленные советы иногда сбивают с толку, я финализировала базовые постулаты. Операционной директор Facebook Шерил Сэнберг в своей книги «Не бойся действовать» предлагает регулярно задавать самой себе контрольный вопрос: «Чтобы я сделала, если бы не боялась? А затем делайте это».

Сделать шаг вперед не только карьерный, а и личностный, внутренний — это и есть стратегия, позволяющая сказать самой себе — да! А если вспомнить фильм «Всегда говори „Да“ с Джимом Керри , то строить карьеру начинаешь с улыбкой на лице.

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