«У нас все время был мужской разговор»: отец — о детстве Андрея Воробьева

«У нас все время мужской разговор с Андреем был. Он старший сын. Его задача была оберегать, воспитывать младшего брата, защищать его. Он много спортом занимался, я считал, что это необходимо для мальчиков, особенно командные виды спорта, особенно хоккей»

В детстве у будущего губернатора была склонность к гуманитарным наукам (он очень любил русский язык и литературу), а вот с математикой у него были сложности.

В 1988 году Андрей Воробьев ушел в армию. По его словам, в дивизии было серьезное политическое воспитание.

«Я нашел вот такую благодарность, которая у меня сохранилась. «За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи, высокую личную примерность в выполнении воинского долга, отличные показатели в боевой службе и учебе». Фотографий немного в армии, потому что мы летали по разным республикам, тогда закрытая тема была», — вспоминает глава Подмосковья.