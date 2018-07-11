Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — старший сын в семье. Одной из его главных задач в детстве было оберегать и защищать младшего брата. Об этом в программе «Выходной вечер с Михаилом Зеленским» рассказал отец главы Московской области Юрий Воробьев.
«У нас все время мужской разговор с Андреем был. Он старший сын. Его задача была оберегать, воспитывать младшего брата, защищать его. Он много спортом занимался, я считал, что это необходимо для мальчиков, особенно командные виды спорта, особенно хоккей»
В детстве у будущего губернатора была склонность к гуманитарным наукам (он очень любил русский язык и литературу), а вот с математикой у него были сложности.
В 1988 году Андрей Воробьев ушел в армию. По его словам, в дивизии было серьезное политическое воспитание.
«Я нашел вот такую благодарность, которая у меня сохранилась. «За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи, высокую личную примерность в выполнении воинского долга, отличные показатели в боевой службе и учебе». Фотографий немного в армии, потому что мы летали по разным республикам, тогда закрытая тема была», — вспоминает глава Подмосковья.