Ещё
«У нас все время был мужской разговор»: отец — о детстве Андрея Воробьева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У нас все время был мужской разговор»: отец — о детстве Андрея Воробьева 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — старший сын в семье. Одной из его главных задач в детстве было оберегать и защищать младшего брата. Об этом в программе «Выходной вечер с Михаилом Зеленским» рассказал отец главы Московской области Юрий Воробьев.
«У нас все время мужской разговор с Андреем был. Он старший сын. Его задача была оберегать, воспитывать младшего брата, защищать его. Он много спортом занимался, я считал, что это необходимо для мальчиков, особенно командные виды спорта, особенно хоккей»
В детстве у будущего губернатора была склонность к гуманитарным наукам (он очень любил русский язык и литературу), а вот с математикой у него были сложности.
В 1988 году Андрей Воробьев ушел в армию. По его словам, в дивизии было серьезное политическое воспитание.
«Я нашел вот такую благодарность, которая у меня сохранилась. «За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи, высокую личную примерность в выполнении воинского долга, отличные показатели в боевой службе и учебе». Фотографий немного в армии, потому что мы летали по разным республикам, тогда закрытая тема была», — вспоминает глава Подмосковья.
360tv.ru: последние новости
Американская модель показала подписчикам свою грудь Потерявшийся в горах Сочи подросток мог сбежать после ссоры с учительницей Приезжий до полусмерти избил 5‐летнюю дочь своей московской сожительницы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»133
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью8
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть28
Любовную ссору Рианны засняли из кустов
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение