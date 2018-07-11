Первая годовщина! Как ее отметили «самый красивый преступник» и его девушка?

Год назад самый красивый преступник Джереми Микс (34) ушел от своей жены (которая, между прочим, ждала его из тюрьмы) к дочери миллионера и наследнице Topshop Хлое Грин (27). Свои отношения пара скрывать от папарацци не сомневалась, так что их частенько видели обнимающимися и целующимися.

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Вчера Хлоя и Джереми отметили годовщину своих отношений. Они выложили романтичные фото на фоне заката. «Самый идеальный закат с самым совершенным мужчиной», — написала Грин, а вот Микс оставил более загадочную фразу под фото: «Жизнь удивительна».

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Напомним, месяц назад у пары родился сын Джейден Микс-Грин. Для Хлои это первый ребенок, а вот для Микса уже второй — у него есть сын Джереми-младший, который по решению суда будет жить с отцом.

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