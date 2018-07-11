Сделано в России: телешоу, у которых нет аналогов за рубежом

Фото: кадр из программы «Давай поженимся!» «Давай поженимся!» Эта передача выходит на Первом канале и держится в эфире уже много лет, с 2008 года. Цель передачи — свести главного героя, жениха или невесту, с одним из трех кандидатов. Выбор участник делает сам, но ему активно подсказывают родственники, а также ведущие.

Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»

Зрители, как правило, не знают, как развиваются отношения гостей за пределами передачи — женится ли кто-нибудь на самом деле? Но это и не важно. Как и «Поле чудес», шоу «Давай поженимся!» самодостаточно, даже если отвлечься от того, что у него есть некая цель: участники приходят туда, в первую очередь, для того, чтобы засветиться на телевидении и продемонстрировать свои таланты. Зачастую герои не могут расслабиться и раскрепоститься, разглядеть друг друга за бесконечным потоком каверзных вопросов и шуток ведущих, за что телепередача подвергается критике со стороны как обозревателей, так и простых зрителей. В интернете можно даже найти петицию за закрытие этой передачи, а в соцсетях — комментарии тех, кто считает передачу аморальной: Давно пора прикрыть или заменить как ведущих так и манеры ведения этой распущенной программы, эти ведущие Все давно потеряли и женственность и рамки приличия чему они могут научить молодых девчонок — задумайтесь какой у них опыт и как они пробились туда где находятся. (Орфография и пунктуация источника сохранена)

Фото: кадр из передачи «Контрольная закупка» «Контрольная закупка» Вот уже больше 10 лет, с 2006 года на Первом канале выходит познавательная передача «Контрольная закупка». Героем программы становится один продукт с четкими характеристиками — например, сметана с жирностью 15%. При этом ведущие программы, Антон Привольнов Наталья Семенихина , дают зрителям краткую справку об этом продукте.

Фото: кадр из передачи «Контрольная закупка»

В рамках программы проводится закупка образца этого продукта разных производителей, потребительская и экспертная оценка в слепую — все образцы помещаются в упаковку, лишенную опознавательных знаков, указывающих на бренд. В каждом выпуске программы на экране несколько раз показывают предупреждение: Внимание! Программа «Контрольная закупка» не сотрудничает с рекламодателями товаров народного потребления, производится только при финансовой поддержке Первого канала и исключительно в интересах телезрителей Обычные покупатели оценивают вкусовые качества продукта и его консистенцию. Эксперты в лаборатории проверяют, совпадает ли состав, указанный на упаковке, с реальным составом продукта, а так же оценивают микробиологические показатели. В финале программы по итогам голосования покупателей и мнения экспертов определяется победитель.

Фото: кадр из передачи «Барышня-крестьянка» «Барышня-крестьянка» Это совместный русско-украинский проект. По сюжету шоу две героини должны на время поменяться своими жизнями. Авторы выбирают «барышню» — девушку с хорошим достатком, живущую в столице или крупном городе, и «крестьянку» — девушку из бедного села, с низкооплачиваемой работой и кучей бытовых проблем, и меняют их местами на несколько дней.

Как правило, «барышня» привыкла питаться в ресторанах, одеваться в дорогих бутиках, регулярно посещать косметолога. Она водит машину сама или имеет личного водителя, живет в просторной квартире. Путешествует, занимается фитнесом или танцами.

Фото: кадр из передачи «Барышня-крестьянка»

«Крестьянка» же, чаще всего, живет в деревенском доме и ежедневно познает прелести сельской жизни: туалет на улице, куры, свиньи, протекающая крыша… Одеваются такие девушки на рынках, ходят пешком или ездят на стареньких сельских автобусах, продают на базаре то, что удалось вырастить на огороде.

Фото: кадр из передачи «Барышня-крестьянка»

Девушка из Киева обычно отправляется жить в русскую глубинку, а «барышня» из Москвы — в украинский хутор. Столичные красавицы сталкиваются с необходимостью вести хозяйство в сельской местности без элементарных удобств, например мыть посуду в ледяной воде. Иногда авторы программы пытаются заставить их заниматься забоем домашних животных — ведь девушки на селе должны уметь делать и это.

Деревенским же предстоят совсем другие испытания: болезненные «уколы красоты», высокие каблуки, изнурительные физические упражнения… Но, как правило, их временная жизнь все равно больше похожа на сказку. Зрителям одинаково интересно наблюдать и за «барышнями», и за «крестьянками». В соцсетях можно встретить самые разные мнения, кто-то считает «барышень» сплошь избалованными детьми богатых родителей, а кто-то винит в бедности «крестьянок» их самих: А меня подстегивает это шоу, хоть я и живу в городе, даже в столице своей страны и не бедствую, все равно подстегивает. Какие же все крестьянки слабые, постучать палочками по барабанам, слезы…медовый массаж, слезы…уколы, вообще истерики…то не хочу, это не буду. Барышня когда зашла в квартиру…и тараканы и этот отчим-алкаш, выдержала! И работу нашла другую и тараканов потравила и порядок навела. А первая рыдала из-за того что танцевать заставили. Бытие девочки, определяет сознание! (Орфография и пунктуация источника сохранена) В одном из выпусков своей жизнью с деревенской девушкой поменялась Айза Анохина . Она отправилась в Оренбург и торговала на базаре домашним молоком, в то время как «крестьянка» наслаждалась отдыхом на Бали.

Фото: кадр из передачи «Барышня-крестьянка»