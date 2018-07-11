Ещё
Занятие по рисованию комиксов манги проведут в библиотеке имени Маргариты Рудомино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Занятие по рисованию комиксов манги проведут в библиотеке имени Маргариты Рудомино 

Управа Таганского района города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Современный художник японской манги Юток Исияма 14 июля проведет занятие во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино.
— Автор презентует гостям свою русскоязычную работу. В его комиксе манги показана история об эволюционировании животных. Главными героями повествования являются дальневосточная черепаха и ребенок кошки и мышки, — рассказал о встрече сотрудник культурного учреждения.
Для участия в мастер-классе приглашаются дети от десяти лет и старше.
Занятие состоится 13:00 по адресу: Николоямская улица, дом 1. Вход бесплатный. Необходимо заблаговременно зарегистрироваться.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Открытый урок здоровья проведут в районе День семьи, любви и верности отметят в районе с помощью мастер-классов Шведский маркет «МОСКВАСТОКГОЛЬМ» пройдет в районе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»130
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью8
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть28
Любовную ссору Рианны засняли из кустов
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение