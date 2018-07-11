Занятие по рисованию комиксов манги проведут в библиотеке имени Маргариты Рудомино

Современный художник японской манги Юток Исияма 14 июля проведет занятие во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино.

— Автор презентует гостям свою русскоязычную работу. В его комиксе манги показана история об эволюционировании животных. Главными героями повествования являются дальневосточная черепаха и ребенок кошки и мышки, — рассказал о встрече сотрудник культурного учреждения.

Для участия в мастер-классе приглашаются дети от десяти лет и старше.

Занятие состоится 13:00 по адресу: Николоямская улица, дом 1. Вход бесплатный. Необходимо заблаговременно зарегистрироваться.