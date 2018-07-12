Трудовые династии? Кто из детей уральских политиков рвётся во власть

Кандидатами в депутаты гордумы Екатеринбурга стали дети известных уральских политиков, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

В частности за место в городском парламенте будет бороться сын депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских . «В связи с большим потоком вопросов проинформирую. 10 июля в гордуму выдвинулся Александр Альшевских, сын, — написал по этому поводу на своей странице в Фэйсбук народный избранник. — Округ выбрал родной, Сортировку. Ему предстоит собрать подписи. По себе знаю, это серьезная школа жизни. Если справится, только пожелаю удачи».

Депутат также подчёркивает, что в его случае намечается некий курьёз: «Снова Альшевских против Тестова, как в 2001 году».

В базе горизбиркома Екатеринбурга местом работы сына Альшевских значится ООО «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», где он трудится исполнительным директором. Там же сказано, что сведений о судимости в отношении него нет.

Кроме Альшевских-младшего за депутатский мандат будет бороться Кирилл Петлин — сын экс-депутата гордумы Максима Петлина . Согласно данным избиркома, никакого профессионального образования у него нет, сам он является студентом. Петлин-старший, вхолдящий в федеральное бюро партии «Яблоко» , имеет непогашенную судимость за вымогательство и ни в каких выборах принимать участия не сможет до 2021 года.