Трудовые династии? Кто из детей уральских политиков рвётся во власть 

Кандидатами в депутаты гордумы Екатеринбурга стали дети известных уральских политиков, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
В частности за место в городском парламенте будет бороться сын депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. «В связи с большим потоком вопросов проинформирую. 10 июля в гордуму выдвинулся Александр Альшевских, сын, — написал по этому поводу на своей странице в Фэйсбук народный избранник. — Округ выбрал родной, Сортировку. Ему предстоит собрать подписи. По себе знаю, это серьезная школа жизни. Если справится, только пожелаю удачи».
Депутат также подчёркивает, что в его случае намечается некий курьёз: «Снова Альшевских против Тестова, как в 2001 году».
В базе горизбиркома Екатеринбурга местом работы сына Альшевских значится ООО «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», где он трудится исполнительным директором. Там же сказано, что сведений о судимости в отношении него нет.
Кроме Альшевских-младшего за депутатский мандат будет бороться Кирилл Петлин — сын экс-депутата гордумы Максима Петлина. Согласно данным избиркома, никакого профессионального образования у него нет, сам он является студентом. Петлин-старший, вхолдящий в федеральное бюро партии «Яблоко», имеет непогашенную судимость за вымогательство и ни в каких выборах принимать участия не сможет до 2021 года.
Кроме того, в выборах примут участие: Алексей Бабенко (сын полномочного представителя губернатора в Свердловском Заксобрании Виктора Бабенко), а также сыновья бывшего сенатора и кандидата в главы Среднего Урала Андрея Вихарева — Григорий Вихарев (действующий депутат гордумы от ЛДПР) и Алексей Вихарев (юрист). Их отца с 2014 года ищет Интерпол — по подозрению в крупном мошенничестве.