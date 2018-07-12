На что готовы люди ради хорошего кадра: истории 18 крутых снимков от наших фотографов

В День фотографа Сеть городских порталов показывает читателям тех, кто ежедневно снимает красоту и реальность, но остается за кадром. 18 фотографов делятся своими любимыми снимками и рассказывают их историю.

Наталья Бурухина, Нижний Новгород

«Финальный штрих», июнь 2018 года

Снимать зарубежных болельщиков — одно удовольствие! Они такие яркие, эксцентричные. Если присмотреться, можно найти необычные кадры, которые привлекают больше внимания. Как, например, здесь: я сделала это фото перед матчем Англия — Панама. Один болельщик нарядился, но никак не мог накрасить губы, и тогда ему на помощь пришел приятель.

От чемпионата ещё не утихли эмоции, поэтому фото так легко вызывает улыбку. Но для меня, как для фотографа, сложно выделить какой-то один кадр — на самом деле их много.

«Полярный свет Соловков», март 2015 года

Крыша на фото — это церковь, которая находится на Заяцком острове на Соловках. Чтобы сделать этот снимок, я летел 300 км из Архангельска, а потом ещё 3 км шёл по Белому морю. Вокруг острова не было ледяного припая, поэтому, чтобы попасть на него, пришлось прыгать со льдины на льдину. В ту ночь было мощное северное сияние: его видели во многих городах, но на фиолетовую корону можно было посмотреть только в Соловках. Явление это редкое и необычное, поэтому многие, видя подобные фотографии, думают, что это фотошоп.

Снимок позже стал одним из номинантов конкурса Best of Russia, а на National Geographic вошёл в число фаворитов.

Александра Савельева, Ярославль

«Осень в Юбилейном парке», осень 2017 года

Обычно дворники с утра не слишком приветливы, но их можно понять: работы хватает, а тут какая-то девица с фотоаппаратом. Но этот дядечка в Юбилейном парке оказался на удивление общительным и весёлым. «Красота кругом, правда? Вот бы оставить её на денёк, пусть листва шуршит под ногами людей, а они ею любуются!» — сказал мне дворник, увидев, что я его снимаю.

Мне показалось это удивительным — так точно незнакомый человек выразил мои мысли! Наверно, поэтому я люблю этот кадр.

Артём Ленц, Красноярск

«Дикая природа посреди города», май 2016 года

В Красноярске есть остров Татышев — это такая огромная зелёная территория с площадками для отдыха. Два года назад читатели рассказали, что на Татышеве завелись лисы. Мы с журналистом отправились на их поиски. Гуляли по острову два дня, общались с теми, кто видел лис, выясняли координаты места. Но люди описывали всё лишь примерно, поэтому мы только наматывали круги. В итоге лису мы заметили случайно. Стали следить за ней и вышли к норе. Тогда я простоял на одном месте два часа, смотрел, как играются лисята, как они ждут свою мать с добычей, а позже сделал этот снимок.

Кстати, эта лиса каждый год приносит потомство — по два-три детёныша, но каждый год все видят только лисят. Куда они деваются, когда взрослеют, непонятно.

Роман Данилкин, Самара

«Февральская гостья», февраль 2017 года

Однажды зимой я нашёл на даче банку с осиным гнездом. Забрал домой, а на утро увидел, что осы в ней живые. Тогда я только начал увлекаться макросъемкой, поэтому решил потренироваться на гостях из банки.

С технической стороны этот кадр непростой: три дня я готовил оборудование — перерабатывал объективы, искал для них кольца, сам выпиливал алюминиевые прокладки. Потом сама съёмка: настройка света, охлаждение насекомого, чтобы оно не ужалило, ещё час ушёл на то, чтобы его усадить. Одной только головы осы я сделал 170 кадров. В общей сложности на это фото ушло 5–7 дней.

Это первый портрет насекомого, который я сделал. Поэтому он мне дорог.

Александр Ощепков, Новосибирск

Бугринский мост, 2014 год Я снимал для репортажа только что построенный Бугринский мост — третий в нашем городе. Его очень долго делали, в итоге мост получился красивый, с подсветкой. Этот снимок разлетелся по социальным сетям, его до сих пор можно увидеть в новосибирском метро — висит уже выцветшая фотография. Можно сказать, что это моё самое известное фото.

Сейчас мост уже не такой яркий, с него сняли подсветку. Но осталось фото, которое нравится многим, в том числе мне.

«Путь длиной в 300 лет», август 2016 года

Это была ночь 300-летия Омска. Над городом ещё не рассеялся дым от салюта, поэтому кажется, что его заволокло туманом. Безумный был день: с утра на ногах, четыре убитых батареи. Я сделал этот снимок и ещё не знал, что домой мне придется тащиться пешком через весь город, потому что на дорогах жуткие пробки.

На следующий день после публикации фотографию растащили популярные паблики. Мне было приятно.

«Букет», май 2018 года

Фотография сделана на акции сторонников Навального в Челябинске. На моей памяти, это самый жёсткий митинг в нашем городе. С начала полиция стала отбирать у участников транспаранты, изъяли даже связку воздушных шаров. Когда этот «букет» вытащили из толпы и понесли к полицейскому УАЗу, стало понятно, что засунуть его в машину будет проблематично.

Я подбежал и начал снимать. Картина вышла комичная: полицейский заталкивал в маленькую дверь кучу улетающих шаров. Дальше было уже не так весело: митинг в итоге превратился в череду задержаний.

Тимур Шарипкулов, Уфа Земфира на лодке, 2016 год Фото сделано на концерте Земфиры. Она приезжала к нам в Уфу, мне очень понравилось шоу, поэтому решил сходить ещё раз уже в Москве. Был как зритель, без профессиональной камеры. У Земфиры есть песня, во время которой она садится в лодку и плывёт по залу — толпа несёт её. В момент, когда лодка «проплывала» мимо меня, я заметил, что сзади нет охраны, достал телефон и стал снимать.

Когда я выложил этот снимок в Instagram, он набрал какое-то немыслимое количество лайков, а потом появился в фанатском паблике. А мне приятно не только то, что фотография понравилась поклонникам, но и то, что я доказал, что красивые снимки можно делать и на айфон.

Снимок 2009 года

Этот снимок для меня важен потому, что является воплощением сразу двух принципов фотографии: «не спать» и «снимать можно даже на консервную банку». Он сделан на самую паршивую мыльницу, с которой я какое-то время ходил по городу. Тогда я понял одну вещь: прохожие боятся больших камер, а когда у тебя мыльница, они считают, что ты обычный человек, и чувствуют себя в безопасности.

В тот день я ехал в автобусе. Двери закрылись, и я увидел: девушка на остановке, разбитое стекло — всё это стало одной картиной. А названия этой фотографии я не даю — без него вы можете фантазировать разные образы, а не думать о чём-то конкретном.

«Пожарный», август 2017 года

На Театральном спуске был пожар: всю улицу заволокло дымом, ничего не видно. Сорвало пожарный шланг. Из клубов дыма выбежал спасатель, быстренько всё наладил и убежал. Я успел снять его — одинокий, уходящий в неизвестность человек.

Я и не думал, что среди десятков репортажных кадров получится один такой — сложный, заставляющий задуматься, вызывающий эмоции.

Артём Устюжанин, Екатеринбург

«Туфелька», май 2018 года

Эту туфельку потеряла девушка из колонны Росгвардии на Дне Победы. Её поднял солдат, который двигался следом. На нашей брусчатке каждый год теряются туфельки, мы даже сделали спецпроект-историю: вот одинокая туфелька, вот девушка бежит поднимать её, вот стоит участница парада — обувь на одной ноге у неё перемотана скотчем.

Мне интересно следить за парадом и ловить такие кадры — через них можно посмотреть на другую сторону военного торжества, где нет официоза, а есть много людей, которые создают эту атмосферу. И иногда у них не всё идеально.

Хорошая фотография — это кульминация события, её не надо объяснять, просто посмотри — и все будет понятно. Таких кадров очень мало, и этот — один из них.

«Я ждал тебя, хозяин», январь 2018 года

Однажды ночью в Тюмени горел многоэтажный дом. С утра мы приехали на место и увидели людей, выносивших свои вещи: сохранившуюся технику, одежду, документы. Супруги завернули в одеяло своих котиков — животинки провели на пепелище целую ночь. Хозяева держали их на руках, в этот момент я их и щелкнула.

Через пару дней нам удалось попасть внутрь дома (до этого спецслужбы не пускали), и мы нашли в одной из обугленных комнат еще трех кошек, забытых и заброшенных. Мы не могли оставить их в беде, двоих удалось выманить, а один котэ прятался где-то в диване. Пришлось перевернуть кучу мебели, измазаться в золе, чтобы его достать. Но хозяйка за кошками так и не пришла. Их отдали в приют.

Алексей Волхонский, Волгоград

«Кораблик», август 2017 года

В тот вечер было затмение. Снимать Луну с частично закрытым диском скучно, таких фоток в сети миллион. Мне хотелось чего-то интересного, поэтому я за несколько часов до затмения пошел гулять по городу в поисках интересного ракурса. Заметил шпиль ресторана «Маяк» — кораблик на нём как раз доходил до Луны. Но снять эту картину оказалось не так-то просто: пришлось чуть ли не залезть на забор стройки напротив.

Я устанавливал штатив, Луна уходила в сторону… Но сделать несколько кадров все-таки удалось. Мне нравится это фото, ведь на нём так мало деталей, зато так много можно представить.

«Кони», февраль 2015 года

Я гулял по заброшенному лагерю на берегу Таганрогского залива. Шёл мимо корпуса и увидел одинокую фигурку коня на окне. Рядом лежала вторая, я поставил её, чтобы кадр был интересней. Ну и, конечно, солнце — с ним фотография стала более романтичной.

«Временами осадки: дожди, грозы», июнь 2018 года

Примерно год назад я захотела снять грозу. И вот в июне я наконец стою на балконе и жду, когда сверкнёт молния. Дождь барабанит по объективу, не даёт сфокусироваться — все мои попытки получить хороший кадр сводятся к нулю. Вроде бы нужно бросить всё и пойти спать, но нет, я так не могу. Что делать? Конечно, ждать!

Стою дальше. Дождь уже прекратился, а вспышки молний лишь усилились. И вот оно — то, что я ждала! Одна попытка, и кадр готов.

Густаво Зырянов, Новосибирск

«Облака плывут»

Это момент, который остался в прошлом. Это миг, который замер. Миг, в который я увидел небо, плывущее по воде. Такое бывает довольно редко: вода была настолько спокойной, что отражение в ней казалось живым.

Василий Вахрин, Пермь

«После дождичка в четверг», апрель 2018 года

Снимки на длинной выдержке получаются необычными и яркими. Я хочу показать людям, что привычные нам вещи, как вот это колесо обозрения в парке Горького, могут быть совершенно другими, если смотреть на них через объектив фотоаппарата.