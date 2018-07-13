Роспотребнадзор опубликовал памятку по сбору и покупке грибов

В частности, как следует из сообщения ведомства, при покупке грибов не следует приобретать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Роспотребнадзор напоминает, что на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. При покупке грибов в магазинах и супермаркетах, следует внимательно рассмотреть их упаковку.

При сборе грибов специалисты ведомства рекомендуют собирать их вдали от дорог и вне населенных мест; собирать следует в плетеные корзины, где они больше будут находиться свежими. После сбора все грибы следует перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. В этот же день стоит обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке.

Вместе с тем, специалисты ведомства настоятельно не рекомендуют собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки и пробовать их во время сбора.

Ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.