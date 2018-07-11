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Невеста загорелась на собственной свадьбе
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Невеста загорелась на собственной свадьбе 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании загорелась на собственной свадьбе от упавшего бенгальского огня. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Рейчел Бофой (Rachel Beaufoy) веселилась на свадьбе со своим мужем Полом в одном из отелей на побережье графства Девон, когда почувствовала запах гари. 33-летняя женщина почувствовала тепло у ног и обнаружила, что низ платья охвачен пламенем. «Я сразу начала кричать и паниковать. Юбка была в огне, я держала маленькую дочь на руках и не знала, что делать. Я думала, что лишусь ног», — призналась Бофой.
Друг предложил ей потушить огонь пивом, а мать захотела скатить ее с холма, однако невесте удалось самой прибить пламя. Огонь погас, но платье оказалось безвозвратно испорчено. «У меня было ощущение, что ноги все еще в огне, а мать так переволновалась, что ушла в номер. Удивительно, но на ногах не осталось даже малейшего ожога», — рассказала невеста.
Бофой полагает, что причиной возгорания стали бенгальские огни, поскольку перед инцидентом молодожены и гости специально вышли на улицу, чтобы зажечь их.
Пара планировала свадьбу с 2015 года после рождения второго ребенка Джека. Его очень расстроило происшествие, и он признался, что теперь мечтает стать пожарным, чтобы спасать людей от огня.
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