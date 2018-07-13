78-летняя Светлана Светлична отказывается от еды ради стройной фигуры

78-летняя актриса Светлана Светличная считалась секс-символом СССР. До сих пор артистка следит за своим внешним видом и тщательно ухаживает за собой. Светлана выглядит значительно моложе своих лет. Кроме того, актрисе удалось сохранить и стройную фигуру.

Светличная отмечает, что секрет ее стройности прост. Она всегда выбирает одежду, а не еду. Артистка придерживается определенной диеты и следит за весом. За зиму она набрала два килограмма, от которых поспешила избавиться. Отметим, что Светличная еще и большая модница, поэтому каждый ее выход в свет в новом наряде всегда активно обсуждается публикой.

«Калории я не считаю, все определяю по одежде. Если туго застегивается, значит, надо сбавлять. За последнее время сбросила лишние два килограмма, которые накопила за зиму. Могу сидеть без еды и не есть после шести вечера. Для этого нужна сила воли — она у меня есть. Если вижу платье, которое мне очень нравится, но оно на размер меньше, я специально сброшу лишние килограммы, чтобы потом куда-то в нем выйти. Я могу сэкономить на еде, но не на одежде», — рассказала Светлана для «7 Дней» . Также Светличная отметила, что никогда не делала пластических операций, так как у нее просто нет на это средств.

Напомним, что Светличная долгое время была в ссоре со своим старшим сыном Алексеем. Лишь недавно женщина смогла наладить контакт с наследником.