Родители школьников ДВФУ вышли на пикет против повышения стоимости обучения

В пятницу, 13 июля, родители школьников гимназии ДВФУ на Привокзальной площади провели пикет против повышения цен на обучение. Около 20 человек с плакатами выражали свой протест против того, что, по их словам, плата за обучение в довузовском учреждении очень сильно увеличилась. Они считают, что митинг поспособствует изменению сложившейся ситуации.

«Мы не верим рассказам о том, что повышение оплаты происходит из-за того, что надо повысить заработную плату преподавателей. На моем личном окладе пока что это никак не отразилось», — рассказала Ольга, преподаватель гимназии ДВФУ, мать ученицы.

Женщина утверждает, что администрация ДВФУ специально требует перезаключения договоров, чтобы показать, что вся документация была заключена без какого-либо давления.

«Ранее в год мы платили 83 200 рублей, стало 110 000 тысяч. При этом нам сказали, чтобы до 16 июля все в обязательном порядке заключили новые договора, иначе дети не будут приняты на следующий год», — рассказала мама ученика 4-го класса Ирина.

В ДВФУ опровергли информацию о существенном увеличение стоимости на образовательные услуги. Хотя отметили, что цена все-таки выросла.

«Действительно, было решено повысить стоимость обучения в довузовских учреждениях ДВФУ. Но только для вновь заключаемых договоров — при поступлении и при переходе на новую ступень обучения. Обращаем внимание, что в довузовских учреждениях ДВФУ действует трехступенчатая система подготовки (начальная — 1-4 классы, основная — 5-9 классы, средняя — 10-11 классы). Важно отметить, что для всех учащихся, имеющих с ДВФУ действующие, заключенные ранее договоры на оказание платных образовательных услуг (около 82% учеников), стоимость обучения изменится лишь на величину инфляции, т.е. на 4% по сравнению с 2017-2018 учебным годом», — сообщил руководитель департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

Стоимость обучения в довузовских учреждениях ДВФУ утверждена приказом №12-13-1233 от 25 июня 2018 г., который размещен на официальном сайте.

Повышение цен в гимназии вызвано, по словам представителя ДВФУ необходимостью «по итогам 2018 года уравнять доходы и расходы довузовских учреждений ДВФУ».

В данный момент, отметили в ВУЗе, данный вид деятельности убыточен. Например, в 2018 г. прогнозируется убыток в размере 60 млн рублей. Основная статья расходов в учреждениях — заработная плата педагогов. Согласно «дорожной карте», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №722-р, в 2018 году зарплата учителей должна составлять 100% от средней по региону (в 2017 г. — 80%). При этом за последние три года зарплата педагогических работников в довузовских учреждениях ДВФУ выросла на 34% при сохранении стоимости образовательных услуг на прежнем уровне, с поправкой на уровень инфляции.

Недовольные ситуацией родители собираются продолжать бороться за снижение платы за обучение в гимназии.

«Если сегодня на нас никто не обратит внимания, то придём сюда через неделю. Будем стоять каждые выходные, может хоть это поможет решить проблему», — рассказал Сергей, отец ученика гимназии ДВФУ.

Мы будем следить за развитием ситуации.