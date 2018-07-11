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Парень «мисс Великобритания» убил себя вслед за ней
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Парень «мисс Великобритания» убил себя вслед за ней 

News.ru 11 июля 2018
Спустя несколько недель после смерти 32-летней возлюбленной молодой человек Аарон Амстронг также решил свести счёты с жизнью. Его девушка по имени Софи Градон была звездой одного из британских реалити-шоу и являлась бывшей обладательницей титула «мисс Великобритания». Она боролась с продолжительной депрессией, но покончила с собой.
За день до того, как парень решил убить себя, он оставил запись в своём Instagram, где рассказал о своих чувствах к девушке.
«Я люблю тебя всем сердцем, мой прекрасный ангел. У меня разбито сердце. Я не могу перестать плакать и чувствую твоё присутствие в своей душе», — написал он.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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