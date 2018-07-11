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Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками
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Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками 

WMJ.ru 11 июля 2018
Фото: WMJ.ru
20-летняя актриса и певица Белла Торн поделилась кадрами из откровенной фотосессии на свежем воздухе.
На новом снимке в Instagram девушка стоит в окружении деревьев, безуспешно пытаясь прикрыть руками свою пышную грудь.
— просто подписала снимок Белла Торн, аналогичную надпись, сделанную цветными чернилами, можно разглядеть у нее на плече. Девушка не в первый раз публикует горячее фото: часто она без стеснения демонстрирует не только свои изгибы, но и несовершенства кожи. А тебе хотелось бы формы, как у этой рыжей красотки?
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Фото:Instagram
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