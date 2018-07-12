Жажда жизни: как девочка с баскетбольным мячом вместо ног стала известной спортсменкой

В возрасте четырех лет девочка по имени Цянь Хонгян из КНР попала в жуткое ДТП, потеряв обе ноги. Несмотря на свою травму, она добилась больших успехов в спорте, и своим примером вдохновила множество людей с инвалидностью отовсюду. В 2000 Цянь Хонгян чуть не лишилась жизни в жутком ДТП, но ноги ей спасти не удалось. Семья девочки была бедной, поэтому не имела средств на приобретение протезов. Первое время после происшествия родители носили пострадавшую на руках, но однажды ее дедушка предложил решение проблемы. Он решил взять баскетбольный мяч, после чего разрезал его и посадил туда родственницу. В роли опоры она использовала пару строительных инструментов. Вскоре несчастную девочку из отдаленной деревни Китая заметили СМИ, а ее история, опубликованная в газетах, прославила ее во всей стране. Цянь Хонгян ходила в местную школу, которая находилась в семи минутах от дома, но для нее эта дорога занимала целый час. Повзрослев, девочка рассказала, что это испытание в итоге помогло ей укрепить дух. Около пяти лет Цянь Хонгян ходила в мячах, успев износить восемь экземпляров. Благодаря вниманию со стороны СМИ девочку заметили в Пекине и пригласили для вручения настоящих протезов. Однако череда неприятностей в ее жизни не заканчивалась, и в 11-летнем возрасте она узнала, что лишена возможности учиться вместе со сверстниками из-за отсутствия у семьи денег. Тогда она решила поступить в плавательный клуб, где имелись курсы для инвалидов, который только набирал обороты в стране. Цянь Хонгян отмечает, что первые ее попытки плавать в бассейне были тяжелыми, поскольку она боялась утонуть. Однако вскоре у нее начало получаться и она активно тренировалась по четыре часа в день, мечтая попасть на Паралимпиаду. Потом ее имя начало появляться в газетах благодаря ее успехам в спорте. В 2011 году дедушка Цянь Хонгян скончался, что сильно отразилось на ее деятельности. После случившегося она сумела заполучить бронзовую медаль, но этого оказалось недостаточно для сохранения своего места в команде. Вскоре она стала избегать публики, и только в 2014 заявила о своем возвращении, завоевав победу в 100-метровом заплыве на Паралимпийских играх в Юньнане. В 2013, когда Цянь Хонгян достигла 18-летия, она получила свои первые взрослые протезы. Девушка продолжала активно тренироваться, ежедневно проплывая в бассейне около 10 км, а также не боялась участвовать в соревнованиях. Благодаря многочисленным победам на незначительных конкурсах в 2016 ее пригласили на Паралимпиаду, проходившую на территории Рио. В Китае девушка стала героем, доказав, что люди с инвалидностью имеют огромную силу воли, чтобы побеждать в спорте. Теперь у Цянь Хонгян имеется новая цель — отправиться на Паралимпиаду 2020, запланированную в Токио, и получить медаль.]]>