Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 12 июля

10:00 — Заседание Госдумы.

10:00 — Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике.

11:00 — Расширенное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

11:00 — Пресс-тур на участок строительства Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

11:00 — Заседание Мособлизбиркома.

11:00 — Совещание «Об участии ФА по делам молодежи в реализации государственной программы „Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг. “.

12:00 — Заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

12:00 — Торжественное мероприятие, посвященное закрытию 25-го театрального сезона в театре „Содружество актеров Таганки“.

14:00 — Пресс-конференция на тему „Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в Москве в период проведения ЧМ-2018“.

15:00 — Пресс-конференция руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева на тему „Предварительные итоги проведения ЧМ-2018 в Москве“.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.

15:00 — Круглый стол на тему „Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах социальной поддержки при регистрации рождения ребенка?“.

15:15 — Заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

15:30 — Открытие пешеходной набережной в городском квартале „Ривер Парк“.

16:00 — Заседание временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на тему: „Актуальные вопросы обеспечения безопасности детей“.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

16:00 — Заседание рабочей группы при комитете Совета Федерации по экономической политике по вопросам государственной политики в сфере авиастроения на тему: „Концепция стратегии развития авиационной промышленности РФ до 2030 г. “.

18:00 — Дискуссия „Будущее цифровой трансформации“.

19:30 — Лекция на тему: „Как шеринговый транспорт завоевывает столицу“.

Фотоматериалы:

12:00 — Работа национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

13:00 — Станционный комплекс „Аэропорт Внуково“.