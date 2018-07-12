Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 июля 

Агентство «Москва» 15 часов назад
10:00 -Заседание Совета Федерации.
10:30 — Пресс-брифинг директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игоря Мамонтова на тему: «Платежи и переводы Сбербанка в I полугодии 2018 г.».
11:00 — Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам РАНХиГС.
13:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам работы фан-посольств в городах, принимавших чемпионат мира-2018, и подготовке болельщиков к финальному матчу.
14:00 — Публичная дискуссия на тему: «Нужны ли правила в музее».
15:00 — Пресс-конференция директора культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Марины Алексеевой на тему: «Выставки и особенности работы музея „Кремль в Измайлово“ в дни проведения ЧМ-2018».
Фотоматериалы:
13:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам работы фан-посольств в городах, принимавших чемпионат мира-2018, и подготовке болельщиков к финальному матчу.
14:00 — Публичная дискуссия на тему: «Нужны ли правила в музее».
Агентство «Москва»: последние новости
Неизвестный ранил ножом мать и дочь в квартире на северо-западе Москвы Девочка в Северном Тушино во время игры выпала из окна восьмого этажа и умерла в больнице от травм СК начал проверку после инцидента с лифтом в доме на севере Москвы
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет64
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение