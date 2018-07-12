Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 июля 

10:00 -Заседание Совета Федерации.
10:30 — Пресс-брифинг директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игоря Мамонтова на тему: «Платежи и переводы Сбербанка в I полугодии 2018 г.».
11:00 — Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам РАНХиГС.
13:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам работы фан-посольств в городах, принимавших чемпионат мира-2018, и подготовке болельщиков к финальному матчу.
14:00 — Публичная дискуссия на тему: «Нужны ли правила в музее».
15:00 — Пресс-конференция директора культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Марины Алексеевой на тему: «Выставки и особенности работы музея „Кремль в Измайлово“ в дни проведения ЧМ-2018».
Фотоматериалы:
13:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам работы фан-посольств в городах, принимавших чемпионат мира-2018, и подготовке болельщиков к финальному матчу.
14:00 — Публичная дискуссия на тему: «Нужны ли правила в музее».