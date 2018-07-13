Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 июля

10:00 — Заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам.

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Чемпионат мира по футболу-2018: итоги».

11:00 — Круглый стол КПРФ на тему: «Законодательное обеспечение государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы».

12:00 — Заседание Совета по региональному здравоохранению, посвященное разработке программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

12:00 — Пресс-конференция на тему: «В спальных районах запретят алкоголь».

12:00 — Комитет Госдумы по финансовому рынку.

15:00 — Совет Госдумы.

Фотоматериалы:

10:45 — Пресс-конференция, посвященная презентации МКЗ «Зарядье».

14:00 — Оглашение приговора по делу лидера религиозной секты Андрея Попова , называющего себя «бог Кузя», в Пресненском районном суде Москвы.

15:00 — Мультимедийная пресс-конференция заммэра Петра Бирюкова о работе городских служб в период ЧМ-2018.

17:00 — Церемония признания вклада московских городских волонтеров по результатам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.