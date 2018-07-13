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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам.
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Чемпионат мира по футболу-2018: итоги».
11:00 — Круглый стол КПРФ на тему: «Законодательное обеспечение государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы».
12:00 — Заседание Совета по региональному здравоохранению, посвященное разработке программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «В спальных районах запретят алкоголь».
12:00 — Комитет Госдумы по финансовому рынку.
15:00 — Совет Госдумы.
Фотоматериалы:
10:45 — Пресс-конференция, посвященная презентации МКЗ «Зарядье».
14:00 — Оглашение приговора по делу лидера религиозной секты Андрея Попова, называющего себя «бог Кузя», в Пресненском районном суде Москвы.
15:00 — Мультимедийная пресс-конференция заммэра Петра Бирюкова о работе городских служб в период ЧМ-2018.
17:00 — Церемония признания вклада московских городских волонтеров по результатам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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