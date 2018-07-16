Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 июля

10:00 — Образовательная программа в Совете Федерации по профилактике социально обусловленных заболеваний среди молодежи.

10:00 — Заседание Госдумы.

11:00 — Московский урбанистический форум.

11:00 — Круглый стол в Совете Федерации на тему «О состоянии и проблемах накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих».

14:00 — Круглый стол в Совете Федерации на тему «Организация качественной лечебно-профилактической работы и медико-санитарного обслуживания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях».

14:30 — Пресс-конференция на тему «Новые подходы в обеспечении пожарной безопасности».

15:00 — Заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

15:05 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

18:15 — Заседание Совета Госдумы.

Фотоматериалы:

11:00 — Московский урбанистический форум.