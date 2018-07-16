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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 июля 

Агентство «Москва» 55 минут назад
10:00 — Образовательная программа в Совете Федерации по профилактике социально обусловленных заболеваний среди молодежи.
10:00 — Заседание Госдумы.
11:00 — Московский урбанистический форум.
11:00 — Круглый стол в Совете Федерации на тему «О состоянии и проблемах накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих».
14:00 — Круглый стол в Совете Федерации на тему «Организация качественной лечебно-профилактической работы и медико-санитарного обслуживания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях».
14:30 — Пресс-конференция на тему «Новые подходы в обеспечении пожарной безопасности».
15:00 — Заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
15:05 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
18:15 — Заседание Совета Госдумы.
Фотоматериалы:
11:00 — Московский урбанистический форум.
Агентство «Москва»: последние новости
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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