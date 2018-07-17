Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 18 июля 

10:00 — Московский урбанистический форум.
10:00 — Заседание Госдумы.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная влиянию чемпионата мира по футболу 2018 г. на туризм в России.
11:00 — Заседание президиума Российского союза ректоров.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «Обеспечение безопасности в летний период».
14:00 — Пресс-конференция о результатах деятельности комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в весенней сессии 2018 г. и планам на осеннюю сессию.
15:00 — Брифинг, в рамках которого будет презентована региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС МО), позволяющая в режиме реального времени контролировать все автобусное сообщение в регионе.
16:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам исследования развития комфортной городской среды.
Фотоматериалы:
10:00 — Московский урбанистический форум.
10:00 — Церемония открытия всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
16:00 — Открытие выставки в Музее Андрея Рублева, приуроченной к 100-летию мученической кончины Николая II и его семьи.