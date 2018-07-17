Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 18 июля

10:00 — Московский урбанистический форум.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная влиянию чемпионата мира по футболу 2018 г. на туризм в России.

11:00 — Заседание президиума Российского союза ректоров.

12:00 — Пресс-конференция на тему: «Обеспечение безопасности в летний период».

14:00 — Пресс-конференция о результатах деятельности комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в весенней сессии 2018 г. и планам на осеннюю сессию.

15:00 — Брифинг, в рамках которого будет презентована региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС МО), позволяющая в режиме реального времени контролировать все автобусное сообщение в регионе.

16:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам исследования развития комфортной городской среды.

Фотоматериалы:

10:00 — Московский урбанистический форум.

10:00 — Церемония открытия всероссийской военно-спортивной игры «Победа».