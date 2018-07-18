Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 июля

10:00 — Заседание Мособлизбиркома.

11:00 — Бизнес-форум «Финансирование реального сектора экономики».

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Подготовка к проведению конференции Всемирной ассоциации лучших зоопарков и аквариумов-2021».

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Итоги перевозок болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

12:00 — Пленарное заседание палаты молодых законодателей в Совете Федерации

13:00 — Пресс-конференция на тему: «Совершенствование уголовного законодательства: как снизить преследование медицинских работников и защитить пациентов».

13:00 — Брифинг главы избирательного штаба С. Собянина Константина Ремчукова

14:00 — Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.

15:10 — Заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

16:00 — Заседание комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

17:00 — Заседание комитета Госдумы по образованию и науке.

Фотоматериалы:

12:00 — Рассмотрение Дорогомиловским судом по существу уголовного дела в отношении Виктора Тихонова — водителя автобуса, съехавшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 г.

18:00 — Открытие Международного фестиваля искусств «Вдохновение на ВДНХ».