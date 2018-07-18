Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 июля 

10:00 — Заседание Госдумы.
10:00 — Заседание Мособлизбиркома.
11:00 — Бизнес-форум «Финансирование реального сектора экономики».
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Подготовка к проведению конференции Всемирной ассоциации лучших зоопарков и аквариумов-2021».
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Итоги перевозок болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018».
12:00 — Пленарное заседание палаты молодых законодателей в Совете Федерации.
13:00 — Пресс-конференция на тему: «Совершенствование уголовного законодательства: как снизить преследование медицинских работников и защитить пациентов».
13:00 — Брифинг главы избирательного штаба С. Собянина Константина Ремчукова.
14:00 — Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.
15:00 — Пресс-конференция Сергея Левкина, презентация результатов социологического опроса ВЦИОМ «Административные процедуры в сфере строительства: мнение московских застройщиков».
15:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
15:10 — Заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
16:00 — Заседание комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
17:00 — Заседание комитета Госдумы по образованию и науке.
Фотоматериалы:
12:00 — Рассмотрение Дорогомиловским судом по существу уголовного дела в отношении Виктора Тихонова — водителя автобуса, съехавшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 г.
13:00 — Заседание в Мосгорсуде по делу Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин.
18:00 — Открытие Международного фестиваля искусств «Вдохновение на ВДНХ».