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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 июля 

Агентство «Москва» 14 часов назад
10:00 — Бизнес-завтрак с Вадимом Дымовым «Учимся на ошибках, конвертируем риски в успех».
11:00 — Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.
12:00 — Круглый стол на тему: «Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах социальной поддержки при регистрации рождения ребенка?».
12:00 — Брифинг Константина Ремчукова в предвыборном штабе Сергея Собянина.
13:30 — Пресс-брифинг Натальи Сергуниной в день открытия первого московского общегородского букинистического фестиваля.
14:00 — Круглый стол на тему: «Как запрет на новые виды квот спасет ценные породы рыбы и улучшит экономику рыбной отрасли?».
17:00 — Хоккеист Александр Овечкин посетит предвыборный штаб Сергея Собянина.
Фотоматериалы:
10:00 — Бизнес-завтрак с Вадимом Дымовым «Учимся на ошибках, конвертируем риски в успех».
12:00 — Брифинг Константина Ремчукова в предвыборном штабе Сергея Собянина.
13:15 — Пресс-показ итога реставрации Чугунного павильона трамвайной остановки начала ХХ века.
13:30 — Открытие первого московского общегородского фестиваля «Букинист» на ул. Новый Арбат.
17:00 — Хоккеист Александр Овечкин посетит предвыборный штаб Сергея Собянина.
18:30 — Московский этап Евролиги пляжного футбола-2018.
Агентство «Москва»: последние новости
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Женский форум  Ещё 8 источников 
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