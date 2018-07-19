Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 июля

10:00 — Бизнес-завтрак с Вадимом Дымовым «Учимся на ошибках, конвертируем риски в успех».

11:00 — Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации

12:00 — Круглый стол на тему: «Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах социальной поддержки при регистрации рождения ребенка?».

13:30 — Пресс-брифинг Натальи Сергуниной в день открытия первого московского общегородского букинистического фестиваля.

14:00 — Круглый стол на тему: «Как запрет на новые виды квот спасет ценные породы рыбы и улучшит экономику рыбной отрасли?».

17:00 — Хоккеист Александр Овечкин посетит предвыборный штаб Сергея Собянина.

Фотоматериалы:

10:00 — Бизнес-завтрак с Вадимом Дымовым «Учимся на ошибках, конвертируем риски в успех».

12:00 — Брифинг Константина Ремчукова в предвыборном штабе Сергея Собянина.

13:15 — Пресс-показ итога реставрации Чугунного павильона трамвайной остановки начала ХХ века.

13:30 — Открытие первого московского общегородского фестиваля «Букинист» на ул. Новый Арбат.

17:00 — Хоккеист Александр Овечкин посетит предвыборный штаб Сергея Собянина.

18:30 — Московский этап Евролиги пляжного футбола-2018.