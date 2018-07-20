Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 21-22 июля 

21 июля
Фотоматериалы:
8:00 — Йога на Парящем мосту в парке «Зарядье».
8:30 — Выпуск курсантов МЧС на Красной площади.
10:00 — Тренировка Московской федерации шахбокса.
10:00 — Международный забег на высоту 337 м.
11:00 — ГУМ-Авторалли.
12:00 — Московский фестиваль волонтеров.
13:00 — Общегородской праздник «Сабантуй-2018».
13:00 — Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Московского университета МВД России им. В. Кикотя на Красной площади.
22 июля
Фотоматериалы:
10:00 — Теннисный турнир WTA Moscow River Cup.
15:00 — День российского бокса на Манежной площади.