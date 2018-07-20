Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
9:00 — Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике.
11:00 — Заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
11:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова по итогам работы комитета в весеннюю сессию 2018 г.
11:00 — Заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
12:00 — Пресс-конференция департамента внешнеэкономических и международных связей, посвященная предстоящим Дням культуры Пекина в Москве.
12:00 — Заседание комитета Совета Федерации по экономической политике.
12:00 — Пресс-конференция, где будет представлена предвыборная программа кандидата на должность мэра Москвы Михаила Дегтярева.
12:00 — Пресс-показ выставки «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».
14:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по социальной политике.
15:00 — Заседание Совета Госдумы.
16:00 — Пресс-конференция председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского «Об итогах весенней сессии работы верхней палаты парламента в сфере социальной политики».
Фотоматериалы:
12:00 — Пресс-показ выставки «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».
Агентство «Москва»: последние новости
Пятилетнего мальчика в Коломне доставили в реанимацию после падения из окна через москитную сетку Роспотребнадзор Подмосковья призвал не собирать грибы возле промышленных предприятий, кладбищ и дорог ГД поддержала пакет законопроект об ответственности за непредупреждение об отмене публичного мероприятия
Женский форум  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшова впервые показала фото в купальнике3
Тест: какая работа вам подходит
«Недотрогу она строила только со мной»57
Боярская поделилась редким семейным фото6
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение