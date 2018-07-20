Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 июля 

9:00 — Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике.
11:00 — Заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
11:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова по итогам работы комитета в весеннюю сессию 2018 г.
11:00 — Заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
12:00 — Пресс-конференция департамента внешнеэкономических и международных связей, посвященная предстоящим Дням культуры Пекина в Москве.
12:00 — Заседание комитета Совета Федерации по экономической политике.
12:00 — Пресс-конференция, где будет представлена предвыборная программа кандидата на должность мэра Москвы Михаила Дегтярева.
12:00 — Пресс-показ выставки «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».
14:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по социальной политике.
15:00 — Заседание Совета Госдумы.
16:00 — Пресс-конференция председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского «Об итогах весенней сессии работы верхней палаты парламента в сфере социальной политики».
Фотоматериалы:
12:00 — Пресс-показ выставки «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».