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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 24 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 24 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Заседание правительства Подмосковья.
10:00 — Заседание Госдумы.
10:00 — Заседание Совета Федерации.
10:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам городской акции «День без турникетов».
12:00 — Пресс-конференция на тему: «Итоги работы Молодежного парламента при Госдуме в весеннюю сессию».
12:30 — Пресс-конференция, посвященная 1030-летию Крещения Руси.
15:30 — VI международный форум представителей иностранных СМИ.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
18:15 — Заседание Совета Госдумы.
Фотоматериалы:
9:00 — Отдых детей в летнем лагере Мосгортура.
9:30 — Тренировка команд участников танкового биатлона.
18:00 — Открытие выставки «Владимир Маяковский. Там и у нас», приуроченной к 125-летию со дня рождения поэта.
19:00 — Творческий вечер пианиста Бориса Березовского.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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