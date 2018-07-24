Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 июля

14:00 — Торжественное мероприятие в честь 100-летия со Дня образования органов внутренних дел на водном транспорте

Агентство «Москва»: последние новости

Сенатор предложил отправлять телеведущих и актеров на исправительные работы за рекламу онлайн-казино

Проект о возможности самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака прошел второе чтение в ГД

Девочка в Одинцово получила травмы головы при падении из окна во время игры с домашними животными