Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 июля 

9:30 — Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
10:00 — Встреча сенаторов с зампредом правительства РФ Алексеем Гордеевым, министром с/х Дмитрием Патрушевым, министром прир. ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.
10:00 — Заседание Госдумы.
10:00 — VI международный форум представителей иностранных СМИ.
11:00 — Заседание ЦИК РФ.
12:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на тему «Что оживит российскую экономику?».
12:00 — Пресс-показ выставки «Третьяковка: Другая редакция».
12:30 — Заседание Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.
14:00 — Торжественное мероприятие в честь 100-летия со Дня образования органов внутренних дел на водном транспорте.
Фотоматериалы:
9:00 — VI Международный экспертный совет по транспортным вопросам при правительстве Москвы.
10:30 — Летний фестиваль цветов в ГУМе.
14:00 — Торжественное мероприятие в честь 100-летия со Дня образования органов внутренних дел на водном транспорте