Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26 июля

15:00 — Заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Агентство «Москва»: последние новости

Девочка-подросток спрыгнула из окна дома на востоке Москвы ради прогулки с друзьями и сломала позвоночник

Полиция проводит проверку после наезда велосипедиста на малолетнюю девочку в Зеленограде

Девочка в Одинцово получила травмы головы при падении из окна во время игры с домашними животными