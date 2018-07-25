Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 26 июля 

10:00 — Заседание Госдумы.
10:00 — Презентация нового жилого проекта от ФСК «Лидер».
12:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина «Итоги весенней сессии ГД».
14:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
15:00 — Заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
15:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
Фотоматериалы:
11:00 — Заседание исполкома Российского футбольного союза.