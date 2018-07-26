Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 июля 

9:00 — Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике.
9:00 — Российско-Китайский форум «Устойчивый транспорт в развитии современного города».
10:00 — Пресс-конференция, посвященная Всемирному Дню борьбы с гепатитами.
10:00 — Заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
10:00 — Второе всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
10:00 — Заседание Госдумы.
11:00 — Брифинг главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления А. Диденко по итогам работы в период весенней сессии.
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Об организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2018 года».
11:30 — Заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
16:00 — Заседание ЦИК.
Фотоматериалы:
16:00 — Торжественная церемония финиша восьмого издания международного ралли «Шелковый путь» на Красной площади.
16:30 — Танцевальный марафон «Московское долголетие».
18:30 — Презентация новых фильмов Тимура Бекмамбетова на кинофестивале в институте «Стрелка».
20:00 — Концерт Андрея Макаревича в «Зеленом театре ВДНХ».
21:30 — Спектакль «Waterlitz» театра Générik Vapeur на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ.