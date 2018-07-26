Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 июля

9:00 — Российско-Китайский форум «Устойчивый транспорт в развитии современного города».

10:00 — Пресс-конференция, посвященная Всемирному Дню борьбы с гепатитами.

10:00 — Заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

10:00 — Второе всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

11:00 — Брифинг главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления А. Диденко по итогам работы в период весенней сессии.

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Об организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2018 года».

11:30 — Заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Фотоматериалы:

16:00 — Торжественная церемония финиша восьмого издания международного ралли «Шелковый путь» на Красной площади.

16:30 — Танцевальный марафон «Московское долголетие».

18:30 — Презентация новых фильмов Тимура Бекмамбетова на кинофестивале в институте «Стрелка».

21:30 — Спектакль «Waterlitz» театра Générik Vapeur на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ.