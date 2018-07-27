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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28-29 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28-29 июля 

Агентство «Москва» 14 часов назад
28 июля
10:00 — Заседание Совета Федерации. Закрытие весенней сессии.
11:00 — «Эко-пикник».
23:00 — Пресс-тур «Работы по текущему ремонту на Рублевском шоссе».
Фотоматериалы:
6:45 — Торжественная церемония открытия Армейских международных игр-2018.
9:00 — Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние-2018» в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области.
12:00 — Большой фестиваль Италии в саду «Эрмитаж».
12:00 — Международные соревнования «Танковый биатлон 2018» на полигоне Алабино.
20:30 — Ночной забег.
29 июля
Фотоматериалы:
13:00 — Финал теннисного турнира WTA Moscow River Cup.
18:30 — Женская лига американского футбола Москвы. Матч Moscow Sirens — Moscow Cherries.
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