Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 30 июля 

11:00 — Заседание экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
12:00 — Пресс-конференция, посвященная реализации проекта бесплатных летних кинотеатров под открытым небом в Москве.
14:00 — Презентация новейшего медицинского оборудования в Морозовской детской городской клинической больнице.
Фотоматериалы:
11:00 — Первый выпуск школы юного хирурга в учебном центре инновационных медицинских технологий РНИМУ им. Н. Пирогова.