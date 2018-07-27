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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 30 июля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 30 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
11:00 — Заседание экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
12:00 — Пресс-конференция, посвященная реализации проекта бесплатных летних кинотеатров под открытым небом в Москве.
14:00 — Презентация новейшего медицинского оборудования в Морозовской детской городской клинической больнице.
Фотоматериалы:
11:00 — Первый выпуск школы юного хирурга в учебном центре инновационных медицинских технологий РНИМУ им. Н. Пирогова.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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