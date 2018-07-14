Светлана Зейналова показала, как борется с лишним весом после родов

Звезда Первого канала Светлана Зейналова в конце весны вновь стала мамой, родив вторую дочку, которую решила назвать Вероникой. Теледива во время беременности избегала спорта, потому сейчас наверстывает упущенное и активно худеет.

Беременность не лучшим образом сказывается на фигуре большей части женщин. Редкие счастливицы могут похвастаться идеальными параметрами тела сразу после родов, как, например, певица Светлана Лобода . Остальным приходится изрядно потрудиться, чтобы вернуть былые формы и заставить себя вновь радоваться отражению в зеркале. С аналогичными проблемами столкнулась и телеведущая 41-летняя Светлана Зейналова, которую многие не считали склонной к полноте. Оказалось, что в положении знаменитость заметно прибавила в весе. Лишние килограммы не дают ей покоя и она активно борется с ними. Звезда телевидения показала ролик, снятый во время тренировки на беговой дорожке. Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 12 Июл 2018 в 3:54 PDT «Вот вам поучительная история из жизни вроде бы сообразительной женщины с опытом. Во время беременности активный спорт бросила — боялась… мало ли чего! Попробовала заниматься йогой — как результат — вытряхнула камень из почки (это вообще ужас — врагу не пожелаешь!) и бросила спорт окончательно. Потом давление, больница, лежание три недели пузом вверх. Самое большое усилие — поднятие вилки ко рту. И вот результат — плюс 20 кг и абсолютная потеря формы не только физической, но и вообще человеческой — я себя в зеркале не узнавала. Из роддома вышла 69 кг, а весила 55!»

Зейналова отмечает, что ей довольно сложно худеть и лишний вес уходит не так быстро, как этого хотелось бы. Но ее усилия дали первые результаты и за месяц она сбросила восемь килограммов, осталось избавиться от еще шести, что очень трудно. Вместе с тем, она верит в свои силы и старается избегать соблазнов в виде вкусной еды, чтобы тело вновь стало стройным.

Подписчики оставляют Светлане мотивационные сообщения: «Умница, так держать, все у вас получится, главное захотеть». «По-моему, Света, вы всегда куда-то спешите, что-то придумываете, так что скоро ненужные килограммы уйдут с легкостью! Удачи!» «Красотка! Женщина с большой буквы! Вы отличный мотиватор для нас! Вы красавица, я уверена, что у вас все получится, желаю удачи!» «Всегда восхищалась вашей стройностью, думала, что ваш вес до беременности был меньше 50 кг». «Ого, и так уже отлично похудели, я верю, что станете еще краше, чем до беременности!»

Совмещать уход за двумя детьми и за собой довольно сложно, потому Светлана Зейналова иногда жалуется на нехватку времени, с чем часто сталкиваются мамы. Поклонники селебрити советуют ей воспользоваться услугами опытной няни, как это делают многие звезды шоу-бизнеса.