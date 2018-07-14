Светлана Зейналова показала, как борется с лишним весом после родов 

Звезда Первого канала Светлана Зейналова в конце весны вновь стала мамой, родив вторую дочку, которую решила назвать Вероникой. Теледива во время беременности избегала спорта, потому сейчас наверстывает упущенное и активно худеет.
Беременность не лучшим образом сказывается на фигуре большей части женщин. Редкие счастливицы могут похвастаться идеальными параметрами тела сразу после родов, как, например, певица Светлана Лобода. Остальным приходится изрядно потрудиться, чтобы вернуть былые формы и заставить себя вновь радоваться отражению в зеркале. С аналогичными проблемами столкнулась и телеведущая 41-летняя Светлана Зейналова, которую многие не считали склонной к полноте. Оказалось, что в положении знаменитость заметно прибавила в весе. Лишние килограммы не дают ей покоя и она активно борется с ними. Звезда телевидения показала ролик, снятый во время тренировки на беговой дорожке. Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 12 Июл 2018 в 3:54 PDT «Вот вам поучительная история из жизни вроде бы сообразительной женщины с опытом. Во время беременности активный спорт бросила — боялась… мало ли чего! Попробовала заниматься йогой — как результат — вытряхнула камень из почки (это вообще ужас — врагу не пожелаешь!) и бросила спорт окончательно. Потом давление, больница, лежание три недели пузом вверх. Самое большое усилие — поднятие вилки ко рту. И вот результат — плюс 20 кг и абсолютная потеря формы не только физической, но и вообще человеческой — я себя в зеркале не узнавала. Из роддома вышла 69 кг, а весила 55!»
Зейналова отмечает, что ей довольно сложно худеть и лишний вес уходит не так быстро, как этого хотелось бы. Но ее усилия дали первые результаты и за месяц она сбросила восемь килограммов, осталось избавиться от еще шести, что очень трудно. Вместе с тем, она верит в свои силы и старается избегать соблазнов в виде вкусной еды, чтобы тело вновь стало стройным.
Подписчики оставляют Светлане мотивационные сообщения: «Умница, так держать, все у вас получится, главное захотеть». «По-моему, Света, вы всегда куда-то спешите, что-то придумываете, так что скоро ненужные килограммы уйдут с легкостью! Удачи!» «Красотка! Женщина с большой буквы! Вы отличный мотиватор для нас! Вы красавица, я уверена, что у вас все получится, желаю удачи!» «Всегда восхищалась вашей стройностью, думала, что ваш вес до беременности был меньше 50 кг». «Ого, и так уже отлично похудели, я верю, что станете еще краше, чем до беременности!»
Совмещать уход за двумя детьми и за собой довольно сложно, потому Светлана Зейналова иногда жалуется на нехватку времени, с чем часто сталкиваются мамы. Поклонники селебрити советуют ей воспользоваться услугами опытной няни, как это делают многие звезды шоу-бизнеса.