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Анна Хилькевич рассказала о плохом самочувствии перед родами
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Анна Хилькевич рассказала о плохом самочувствии перед родами 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Актриса пожаловалась на аллергию и боли в желудке.
Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага», в настоящий момент ждет второго ребенка. В персональном Instagram актриса на днях призналась, что в преддверии родов чувствует себя не самым лучшим образом.
На первый взгляд на этом фото все в порядке… Но это не так. За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо, и парикмахер нашел сегодня у меня один седой волос,
— поделилась с поклонниками актриса, в шутку добавив, что особенно ее беспокоит последний момент.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
11 Июл 2018 в 6:56 PDT  Поклонники наперебой принялись желать актрисе улучшения самочувствия и легких родов.
Напомним, в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. В апреле нынешнего года звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.
К слову, чуть ранее Анна Хилькевич признавалась, что сильно располнела во время беременности.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
7 Июл 2018 в 6:47 PDT  Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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