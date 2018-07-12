Анна Хилькевич рассказала о плохом самочувствии перед родами

Актриса пожаловалась на аллергию и боли в желудке.

Анна Хилькевич , получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага», в настоящий момент ждет второго ребенка. В персональном Instagram актриса на днях призналась, что в преддверии родов чувствует себя не самым лучшим образом.

На первый взгляд на этом фото все в порядке… Но это не так. За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо, и парикмахер нашел сегодня у меня один седой волос,

— поделилась с поклонниками актриса, в шутку добавив, что особенно ее беспокоит последний момент.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

11 Июл 2018 в 6:56 PDT Поклонники наперебой принялись желать актрисе улучшения самочувствия и легких родов.

Напомним, в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. В апреле нынешнего года звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.

К слову, чуть ранее Анна Хилькевич признавалась, что сильно располнела во время беременности.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

7 Июл 2018 в 6:47 PDT Фото: Instagram

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