Орловским участникам Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» вручили сертификаты от Общественного совета при МВД России

Председатель Общественного совета при региональном УМВД поблагодарил ребят, представлявших Орловскую область в финальном этапе, и вручил им сертификаты.

В 2018-м году Всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа» был приурочен к празднованию 300-летия полиции России. Все представленные участниками работы объединяла общая тема, посвященная сотрудникам правопорядка от времен Российской империи до наших дней.

Юные орловцы всегда с энтузиазмом участвуют в творческом конкурсе. При изготовлении игрушек — полицейских дети проявляют творческие способности и фантазию, знакомятся с деятельностью различных подразделений полиции. Многие из участников мечтают в будущем стать сотрудниками органов внутренних дел.

В этом году в финале конкурса Орловскую область представляли победители регионального этапа — Мария Кабочкина и Дмитрий Першаков