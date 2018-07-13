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Орловским участникам Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» вручили сертификаты от Общественного совета при МВД России
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Орловским участникам Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» вручили сертификаты от Общественного совета при МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: СибДепо
Председатель Общественного совета при региональном УМВД поблагодарил ребят, представлявших Орловскую область в финальном этапе, и вручил им сертификаты.
В 2018-м году Всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа» был приурочен к празднованию 300-летия полиции России. Все представленные участниками работы объединяла общая тема, посвященная сотрудникам правопорядка от времен Российской империи до наших дней.
Юные орловцы всегда с энтузиазмом участвуют в творческом конкурсе. При изготовлении игрушек — полицейских дети проявляют творческие способности и фантазию, знакомятся с деятельностью различных подразделений полиции. Многие из участников мечтают в будущем стать сотрудниками органов внутренних дел.
В этом году в финале конкурса Орловскую область представляли победители регионального этапа — Мария Кабочкина и Дмитрий Першаков.
Творческие начинания орловских детей были отмечены Общественным советом при МВД России. Сертификаты участников, подписанные председателем Общественного совета при МВД России Анатолием Кучереной, юным орловцам вручил председатель Общественного совета при региональном УМВД Иван Мосякин. Иван Яковлевич поблагодарил ребят за участие в творческом конкурсе и пожелал им дальнейших успехов.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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