Борисовой сняли ограничение на выезд из России 

Несколько часов назад Дана Борисова сообщила своим подписчикам радостную новость: она выплатила свой долг по алиментам и теперь может без проблем выехать из страны. «В субботу улетаем в Венецию. Сегодня оплатили наши чудесные апартаменты в жилом квартале. Заселение уже в августе. В квартире уже даже установлены кондиционеры. Сегодня по-настоящему счастливый день», — рассказала она на личной странице «Инстаграма».
Напомним, что недавно журналисты утверждали, что в данный момент дочь ведущей Полина живет со своим отцом, бывшим мужем Даны Максимом Аксеновым, в Испании. А Борисова должна была ежемесячно перечислять ребенку 4 тысячи рублей. По некоторым данным, ее долг составил 80 тысяч.