«Улетаем в Венецию»: Дане Борисовой разрешили выезд из страны

В скором времени телезвезда Дана Борисова вместе с десятилетней дочкой Полиной посетит самый романтичный город мира — Венецию. 42-летней знаменитости разрешили выезд за границу после выплаты алиментов, которые требовал ее бывший гражданский муж.

На днях Дана Борисова расстроила подписчиков очередной неприятностью в своей жизни. Она рассказала, что по решению суда ей запретили покидать страну в связи с задолженностью по алиментам. Селебрити подчеркнула, что уже погасила ее и теперь летнему отдыху с дочкой ничто не должно помешать: «Хорошие новости, дай Бог, в субботу улетаем в Венецию. Сегодня по-настоящему счастливый день».

Десятилетняя Полина, которая недавно окончила младшую школу, отправится в путешествие вместе с мамой. Напомним, из-за наркозависимости Даны Борисовой, которая уже завершила курс лечения, право опеки над девочкой принадлежит ее отцу Максиму Аксенову . Мать же недавно добилась возможности видеться с наследницей и старается как можно продуктивней проводить время с ней.

Борисова заявляет, что ведет трезвый образ жизни и не намерена возвращаться к пагубным привычкам. Поклонники надеются, что увидят свою любимицу не только в скандальных телешоу, которые она посещает с завидной регулярностью, но и в качестве ведущей: «Круто, что разрешили выезд из страны! Хорошего отдыха!» «Когда уже к работе вернетесь? Только по странам катаетесь и по программам Малахова ходите». «Рада за вас, благополучия вам! Прекрасного отдыха!» «Всего самого хорошего вам… Хорошо, что вы не употребляете препараты и наладили общение с малышкой!» «Столько времени не работать, лечиться, откуда деньги на Венецию?» «Ура, поздравляю! Отдохните от души! Моя мечта — Венеция. Не была, но все впереди! Рада, правда, за вас. Всех благ!» Несколько недель назад Дана отпраздновала день рождения. Помимо дочери Полины поздравить светскую львицу пришли многочисленные друзья, среди которых певец Данко, который недавно расстался с женой и матерью своих детей. Борисова подчеркнула, что не уводила артиста из семьи и вскоре ее слова подтвердились. Стало известно, что его новой избранницей стала 30-летняя Мария Силуянова.