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Москвичи смогут окунуться в 1990-е на дне рождения «Парка ремесел»
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Москвичи смогут окунуться в 1990-е на дне рождения «Парка ремесел» 

Коньково 8 часов назад
Фото: Коньково
21 июля ВДНХ отпразднует день рождения «Парка ремесел». В этот день парк превратиться в обычный двор, где можно будет сыграть в карты, шахматы и йо-йо, вспомнить правила игры в классики, а также порисовать мелом на асфальте, передает портал Мэра Москвы.
Кроме того, москвичи смогут поучаствовать в мастер-классах. Им предложат расписать гончарные изделия в стиле жевательной резинки Love Is, сделать футболки в модной пару десятилетий назад технике тай-дай и даже научаться изготавливать гель для душа и делать макияж минеральной косметикой. Также они узнают, как смастерить настоящий пистолетик из прищепок. Участие в мастер-классах платное.
Будет работать исторический маркет «Барахолка 1990-х», на котором представят советский и старинный русский фарфор, винтажные украшения и вещи, а также экстравагантную одежду прошлых лет.
Праздничная программа начнется в 12:00 и завершится в 20:00. Вход свободный.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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