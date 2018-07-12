Москвичи смогут окунуться в 1990-е на дне рождения «Парка ремесел»

21 июля ВДНХ отпразднует день рождения «Парка ремесел». В этот день парк превратиться в обычный двор, где можно будет сыграть в карты, шахматы и йо-йо, вспомнить правила игры в классики, а также порисовать мелом на асфальте, передает портал Мэра Москвы.

Кроме того, москвичи смогут поучаствовать в мастер-классах. Им предложат расписать гончарные изделия в стиле жевательной резинки Love Is, сделать футболки в модной пару десятилетий назад технике тай-дай и даже научаться изготавливать гель для душа и делать макияж минеральной косметикой. Также они узнают, как смастерить настоящий пистолетик из прищепок. Участие в мастер-классах платное.

Будет работать исторический маркет «Барахолка 1990-х», на котором представят советский и старинный русский фарфор, винтажные украшения и вещи, а также экстравагантную одежду прошлых лет.

Праздничная программа начнется в 12:00 и завершится в 20:00. Вход свободный.