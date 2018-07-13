Для пострадавшей при взрыве в Заинске девочки собрали около 430 тысяч рублей

Состояние 9-летней Евы, пострадавшей при взрыве в Заинске, ухудшилось. 1 июля, после двух перенесенных операций, развился септический шок. Пока казанские врачи помочь не могут — нет необходимого оборудования. «Русфонд» объявил о сборе средств, чтобы спасти малышку. Ева получила ожоги после взрыва бытового газа в квартире своей бабушки — в Заинске. Экстренно провели две операции, а в начале июля случился септический шок. И тогда и сейчас в крови еще слишком много ядовитых веществ, которые распространяются по кровеносной системе. Чтобы избавиться от яда, нужно специальное оборудование — в распоряжении казанских врачей его нет, однако благотворители помогают собрать средства на закупку. Подробно о трагедии, в том числе, о диагнозе Евы и ее состоянии мы рассказывали в репортаже. На сегодняшний день из всей суммы — 974 764 рублей, удалось собрать 426 998 рублей. Сбор продолжается. Если вы готовы поддержать Еву, воспользуйтесь любым удобным способом для перечисления — реквизиты доступны на сайте «Русфонда».