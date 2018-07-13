Ещё
Для пострадавшей при взрыве в Заинске девочки собрали около 430 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для пострадавшей при взрыве в Заинске девочки собрали около 430 тысяч рублей 

Казанский репортер 43 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Состояние 9-летней Евы, пострадавшей при взрыве в Заинске, ухудшилось. 1 июля, после двух перенесенных операций, развился септический шок. Пока казанские врачи помочь не могут — нет необходимого оборудования. «Русфонд» объявил о сборе средств, чтобы спасти малышку. Ева получила ожоги после взрыва бытового газа в квартире своей бабушки — в Заинске. Экстренно провели две операции, а в начале июля случился септический шок. И тогда и сейчас в крови еще слишком много ядовитых веществ, которые распространяются по кровеносной системе. Чтобы избавиться от яда, нужно специальное оборудование — в распоряжении казанских врачей его нет, однако благотворители помогают собрать средства на закупку. Подробно о трагедии, в том числе, о диагнозе Евы и ее состоянии мы рассказывали в репортаже. На сегодняшний день из всей суммы — 974 764 рублей, удалось собрать 426 998 рублей. Сбор продолжается. Если вы готовы поддержать Еву, воспользуйтесь любым удобным способом для перечисления — реквизиты доступны на сайте «Русфонда».
Казанский репортер: последние новости
Татарстан за, но против пенсионной реформы на фоне футбольных баталий На Кремлевской набережной в Казани организуют конкурс «Минута славы» В отношении владельца опасного батута в Казани возбуждено дело
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа3
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем19
Правила интимной гигиены, которые нужно знать1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение