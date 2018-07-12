Ещё
Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж 

Sunmag 19 часов назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Эшли Грин, которую мы помним по роли Элис Каллен из «сумеречной» саги, вышла замуж за своего бойфренда Пола Коули. Пол и Эшли встречались больше пяти лет, но со свадьбой не торопились: «Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом — помолвкой», — объясняла Эшли в интервью пару лет назад. Что же, вполне разумно!
Торжественная церемония на открытом воздухе прошла в Калифорнии, в романтичном местечке неподалеку от Сан-Хосе. Пол и Эшли пригласили около 120 гостей: среди них были экранный «брат» актрисы Роберт Паттинсон, Лиам Хемсворт, Зак Эфрон, Бриттани Сноу, Аарон Пол и другие. «Я всегда то тут, то там, как все в киноиндустрии. Поэтому и отношения достаточно мимолетны, — жаловалась Эшли до встречи с Полом. — Вот ты сходишь на пару свиданий с парнем, а потом кто-то из вас уедет надолго на съемки фильма. И тут даже не отправишься следом, так как ваши отношения еще даже не успели стать достаточно серьезными». Похоже, теперь эта проблема решена!
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Дженнифер Лопес рассказала, как искать парня в Tinder Холли Берри объяснила, почему решила показать в соцсетях лицо сына Хейли Болдуин показала кольцо с бриллиантом, подаренное Джастином Бибером
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет59
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение