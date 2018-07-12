Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж

Эшли Грин , которую мы помним по роли Элис Каллен из «сумеречной» саги, вышла замуж за своего бойфренда Пола Коули . Пол и Эшли встречались больше пяти лет, но со свадьбой не торопились: «Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом — помолвкой», — объясняла Эшли в интервью пару лет назад. Что же, вполне разумно!

Лиам Хемсворт, Торжественная церемония на открытом воздухе прошла в Калифорнии, в романтичном местечке неподалеку от Сан-Хосе. Пол и Эшли пригласили около 120 гостей: среди них были экранный «брат» актрисы Роберт Паттинсон Зак Эфрон , Бриттани Сноу, Аарон Пол и другие. «Я всегда то тут, то там, как все в киноиндустрии. Поэтому и отношения достаточно мимолетны, — жаловалась Эшли до встречи с Полом. — Вот ты сходишь на пару свиданий с парнем, а потом кто-то из вас уедет надолго на съемки фильма. И тут даже не отправишься следом, так как ваши отношения еще даже не успели стать достаточно серьезными». Похоже, теперь эта проблема решена!

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