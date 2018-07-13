Госдума может рассмотреть законопроект о совершенствовании пенсионной системы на следующей неделе

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По его словам, на следующей неделе законопроект рассмотрят на заседаниях профильных комитетов Госдумы. Вскоре его могут вынести на пленарное заседание Госдумы для обсуждения в первом чтении. Ко второму чтению документа, которое состоится в осеннюю сессию, к нему должен быть подготовлен пакет предложений, который «минимизирует все риски пенсионной реформы», сказал Андрей Исаев.

По его словам, на следующей неделе законопроект рассмотрят на заседаниях профильных комитетов Госдумы. После этого его могут вынести на пленарное заседание палаты для обсуждения в первом чтении. Ко второму чтению документа, которое состоится в осеннюю сессию, к нему должен быть подготовлен пакет предложений, который «минимизирует все риски пенсионной реформы», сказал Андрей Исаев.

В законопроекте о совершенствовании пенсионной системы, внесённом в Госдуму 16 июня, Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Этот процесс будет поэтапным и начнётся с 2019 года. Сейчас законопроект обсуждают в российских регионах, ряд заксобраний уже поддержали инициативу.