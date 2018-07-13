Органы власти обяжут уведомлять граждан о размещении схем теплоснабжения

КоАП будет предусматривать ответственность для местных властей, в случае если они не доведут до сведения жителей информацию о публичных слушаниях по вопросам прокладки схемы теплоснабжения. Соответствующие изменения в законодательство одобрили сенаторы на пленарном заседании 13 июля.

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Правительственная инициатива направлена на обеспечение бесперебойности теплоснабжения городов и поселений и усиление ответственности органов власти и местного самоуправления в решении этого вопроса.

«Схема теплоснабжения — стратегический документ по планированию энергетического комплекса города, на основании которого составляются инвестпрограммы, формируются тарифы на товары и услуги, определяется плата за подключение», — обозначил важность поправок в Закон «О теплоснабжении» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Липатов . Согласно действующему законодательству, схема теплоснабжения должна актуализироватьсяч каждый год.

В связи с этим законом предусматривается административная ответственность к органам исполнительной власти за ненаправление проекта схемы теплоснабжения для утверждения, нарушение требований к схемам теплоснабжения, порядок их разработки и утверждения и так далее.