Ещё
Органы власти обяжут уведомлять граждан о размещении схем теплоснабжения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Органы власти обяжут уведомлять граждан о размещении схем теплоснабжения 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
КоАП будет предусматривать ответственность для местных властей, в случае если они не доведут до сведения жителей информацию о публичных слушаниях по вопросам прокладки схемы теплоснабжения. Соответствующие изменения в законодательство одобрили сенаторы на пленарном заседании 13 июля.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО В Госдуме предлагают маркировать продукты наклейками о вреде сахара
Правительственная инициатива направлена на обеспечение бесперебойности теплоснабжения городов и поселений и усиление ответственности органов власти и местного самоуправления в решении этого вопроса.
«Схема теплоснабжения — стратегический документ по планированию энергетического комплекса города, на основании которого составляются инвестпрограммы, формируются тарифы на товары и услуги, определяется плата за подключение», — обозначил важность поправок в Закон «О теплоснабжении» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Липатов. Согласно действующему законодательству, схема теплоснабжения должна актуализироватьсяч каждый год.
В связи с этим законом предусматривается административная ответственность к органам исполнительной власти за ненаправление проекта схемы теплоснабжения для утверждения, нарушение требований к схемам теплоснабжения, порядок их разработки и утверждения и так далее.
Парламентская газета: последние новости
Дочка президента FIFA оставила в России свой аппендикс Водку и ликёр разольют в бутылки с маркировкой Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Располневшую Максакову сняли с мужчиной19
Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини14
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет65
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Откровения женщины, которая платит за секс20
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актёры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение