Как защитить себя от негатива окружающих

Ученые-психологи из Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе рассказали о существовании такого явления, как «эмоциональное заражение». По их словам, тревога, паника, раздражительность и другие негативные эмоции — это то, чем можно заразиться от окружающих. «Эмоциональная инфекция», говорят исследователи, может распространиться как вирус. Особенно восприимчивы к ней люди с высоким уровнем эмпатии, чувствительные. При этом наиболее часто «эмоционально заражение» происходит в рабочих коллективах, особенно в многолюдных офисах.

«Если офисные работники, приходя на работу, видят своих коллег в хорошем настроении, то невольно и сами испытывают эмоциональный творческий подъем, — в таких случаях повышается желание сотрудничать, растет производительность труда и удовлетворенность работой. Но негативное настроение окружения воздействует с не меньшей силой, — только разрушительного свойства», — констатировали психологи.

Ученые рекомендуют создавать на своем рабочем месте барьер для негатива. В зоне видимости полезно держать какие-то предметы, ассоциирующиеся исключительно с приятными воспоминаниями. Кроме того рядом хорошо иметь зеленую растительность.

«Если вы работаете в людном месте, окружите себя растениями, семейными фото или даже эзотерическими предметами, чтобы создать небольшой психологический барьер», — отметили эксперты.

Также для психологической разгрузки необходимо устраивать небольшие перерывы, используя их для прогулки или другого занятия. Еще можно задействовать шумоподавляющие наушники и проводить какое-то время в полной тишине. Ранее МедикФорум писал о том, что негативным образом на психику и мозг может действовать погода — слишком жаркая или пасмурная.