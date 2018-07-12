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Кэндис Свейнпол шокировала поклонников своей фигурой после родов
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Кэндис Свейнпол шокировала поклонников своей фигурой после родов 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В конце июня 29-летняя модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. Девушка родила сына, которого назвала Ариэль. После родов модель сразу же отправилась в отпуск на море, где ее сфотографировали папарацци. За такое короткое время Кэндис еще не удалось восстановить фигуру, поэтому на фото она запечатлена с несколькими лишними килограммами и небольшим животом.
После того, как фанаты южноафриканской модели увидели снимки, они тут же накинулись на нее с жестокой критикой. Сама Кэндис Свейнпол достойно выдержала негативные комментарии и сразу же ответила фоловерам в stories в Instagram:
«Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким… Люди, давайте будем добрее друг к другу!»
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