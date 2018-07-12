В Омске почтили память солдат, погибших при обрушении казармы

В 242-м Учебном центре ВДВ прошел митинг в память о 24 ребятах, которые погибли три года назад. Сегодня утром, 12 июля, омские десантники вспомнили своих товарищей, погибших в момент страшной трагедии. Казарма, куда в холода переселили принявших присягу новобранцев, рухнула после капитального ремонта. 24 молодых десантника погибли.

Каждый год в этот день в 242-м Учебном центре ВДВ проводится памятный митинг. На него приезжают родные и близкие погибших ребят, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты.

Как рассказали участники митинга, в этом году десантники начали собираться в Светлом с самого утра. Встречались у КПП, обнимались, поддерживали родных погибших солдат. Приехал бывший начальник Учебного центра полковник Олег Пономарев , начальник главного управления региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов , депутаты омского Горсовета.

Личный состав выстроился на плацу на памятный митинг. Духовой оркестр заиграл гимн России.

— 12 июля 2015 года вошло в историю Учебного центра и ВДВ как день траура и скорби. В этот день при обрушении солдатского общежития погибли наши товарищи. Эта трагедия унесла из жизни и травмировала солдат, которые только вступили в нашу десантную семью. Прошло три года с момента этой трагедии, но боль утраты по-прежнему неизмерима, — открыли митинг в 242-м Учебном центре ВДВ.

Память погибших ребят почтили минутой молчания. После этого выступил временно исполняющий обязанности начальника 242-го Учебного центра ВДВ подполковник Александр Нуждин

— Уважаемые родители, родственники, близкие! Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Сегодня — день памяти. В этот день мы вспоминаем военнослужащих третьего учебного парашютно-десантного батальона. 24 воина-десантника погибли три года назад под обломками обрушившейся казармы. Сложно представить, что значила для них военная присяга, которая предшествовала роковым событиям в жизни их родственников… Боль утраты тяжелым грузом лежит на сердце всех очевидцев этих событий и тех, кто стоит в строю. Пройдут годы, но мы не будем забывать этой трагедии. Вечная память погибшим воинам-десантникам, — обратился Александр Нуждин.

В правительстве Омской области рассказали, что соболезнования от региональной власти десантникам выразил начальник главного управления региональной безопасности Геннадий Привалов.

— Больно сегодня вспоминать ту страшную ночь. Три года — а как вчера… Страшную утрату понесла воинская часть, город, область, страна. Но самую страшную утрату понесли родственники. Поэтому здесь мы находимся для того, чтобы не забывать то, что произошло. Для омичей это останется навсегда в памяти, — выступил Геннадий Привалов.

Настоятель храма Святой Троицы иерей Дионисий говорит, что каждый день в храме молятся за усопших воинов. Именно он отслужил молебен по погибшим ребятам, а позже — панихиду в храме.

— Боль останется навсегда, но наша молитва, которую мы совершаем ежедневно для усопших воинов, согревает сердца, — считает отец Дионисий. — И мы надеемся, что Господь их приютит, посадит рядышком с собой в Царствии небесном, чтобы они не только наслаждались, но и молились за нас — за наши победы, успехи и за нашу жизнь.

После молебна к памятной плите, расположенной в Учебном центре, возложили цветы. Звучала песня, под которую вытирали слезы и родные погибших ребят, и суровые, закаленные в боях десантники…

В небо запустили 24 белых шара. Прогремел памятный залп. Смолкла музыка. Все, кто пришел на митинг, отправились в храм.

— Боль, когда погибает твой ребенок или брат, не проходит. Но когда его помнят, а тебе помогают, когда за спиной — крылатое братство, легче жить дальше, — поделилась одна из родственниц погибших ребят.