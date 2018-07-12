Забудь о джинсах и браке по любви: 10 правил жизни девушек в цыганском таборе

Хоть мы частенько сталкиваемся с цыганами в повседневной жизни, знаем мы о них не так много. Этот народ до сих пор живет по законам, сложившимся много веков назад, а их женщины, хоть и выглядят довольно раскрепощенно, не имеют в таборе практически никаких прав.

Замуж в 16 Остаться старой девой в цыганской общине вряд ли получится — девушек выдают замуж в 16-17 лет, при этом парни вступают брак в 18-19. Разводиться, разумеется, нельзя — брак должен быть один и на всю жизнь. Те женщины, которые все же решаются на развод, «оскверняют» общину и бросают тень не только на себя, но и на своих дочерей. И ни о каких новых отношениях не может быть и речи.

Девушка-цыганка, выходящая замуж, непременно должна быть девственницей. В противном случае невесту ждет позор — ее объявят грязной, осквернившей общину. Лишившись девственности до свадьбы, цыганка рискует навсегда остаться одной — мужчина-цыган ни за что не пойдет против законов табора и не возьмет в жены девушку, которая отдалась другому.

Что касается брака с представителями других национальностей, то это среди цыган не приветствуется. Пришельцев называют Gorger, и девушки в крайне редких случаях соглашаются на такой брак. Дело в том, что цыгане очень ценят собственную культуру и всячески пытаются ее сохранить. Для этого браки заключаются даже между двоюродными братьями и сестрами.

Родители — главные

Конечно, во многих культурах девочки должны неукоснительно следовать воле родителей, но в цыганских семьях они имеют особенно высокий авторитет. Дочь делает все, что ей скажут. И выходит замуж за того, на кого покажут.

Бывает, конечно, что девушка участвует в выборе будущего мужа, но браки по договоренности родителей очень частое явление. После того как цыганка выходит замуж, она должна слушаться мужа точно так же, как слушалась родителей.

Кстати, незамужняя цыганка не может выходить из дома без сопровождения — рядом должны быть родители, братья, сестры или другие родственники. А вот у парней свободы куда больше — они самостоятельно выходят из дома и сами выбирают невесту.

Яркие наряды

В общине цыганки тише воды, ниже травы, но их наряды на публике прямо кричат об обратном. Вообще, именно яркая одежда помогает им привлечь будущих мужей, потому как подойти и заговорить первой цыганка не имеет права.

Особенно увлечены блестками и стразами американские цыгане — они каждый день одеваются как на праздник. А если уж в общине намечается свадьба или день рождения, то от сияния их нарядов можно ослепнуть.

«Скверна»

Хоть мы и живем в XXI веке, у цыган до сих пор распространено понятие так называемой скверны. Это означает, что нижняя часть тела замужней половозрелой женщины «нечистая». Прикоснуться к ее юбке или даже к обуви — все равно что запачкать себя. К девочкам и незамужним девушкам это не относится.

Из-за «скверны» женщинам запрещено подниматься на второй этаж, они могут жить только на первом этаже. Если же в цыганском доме первый этаж нежилой и вся семья обитает на втором, то другие цыгане говорят, что семья «опоганилась».

По этой же причине застолья у мужчин и женщин проходят отдельно. Отдельно в дом приходят и гости: мужчины — к мужчине, женщины — к женщине.

Бьет — значит любит

В цыганских общинах невероятно высокий процент домашнего насилия. В Великобритании даже проводилось исследование, согласно которому 61% проживающих там замужних цыганок признались, что регулярно попадают под горячую руку мужа. И женщины вынуждены с этим мириться.

Участница одного из британских шоу цыганка Мелли рассказала, что однажды супруг запер ее в трейлере, а когда женщина выбралась, избил ее. Семья уговорила ее принять мужа обратно, и она подчинилась, объяснив это тем, что подобное поведение — часть цыганских традиций, а их нужно чтить.

После свадьбы только юбка

Девочки и незамужние девушки могут носить штаны или джинсы, а вот замужним дамам полагается ходить только в длинных юбках.

В современном обществе девушки-цыганки так привыкают носить джинсы, что после свадьбы носят юбки прямо поверх них.

Домашнее рабство

Цыганки обязаны быть домохозяйками и не имеют права лениться по части готовки и уборки. В европейской культуре принято считать цыган замарашками, но в их домах царит чистота.

Женщина должна регулярно все мыть, а еще ей нельзя ни с кем делиться своей посудой и столовыми приборами, даже с мужем. Вся посуда моется несколько раз: под проточной водой, в отдельной чаше с кипятком и снова под проточной водой.

Стирать женскую и мужскую одежду также нужно отдельно. А еще отдельно нужно стирать одежду выше и ниже пояса — ввиду «грязи» на последней. Ну и нижнее белье — его тоже стирают отдельно.

Амнистия во время беременности

Беременность для цыганской женщины — прекрасное время. Она освобождается от домашних обязанностей, а готовкой и уборкой занимается супруг.

А еще беременным женщинам запрещены любые физические контакты. Они не могут спать в одной постели с мужем и моются только освященной водой. Однако многие американские цыганки не следуют этим правилам, они добились определенной независимости.

Никакой полиции

Если у цыган возникает недопонимание, то разборки проходят шумно и ярко — с драками и проклятьями рода до седьмого колена. Но это их личное дело. Обратиться в полицию — все равно что пойти против традиций.

Может дойти до того, что семья отречется от родственника, обратившегося в органы правопорядка. Мужчины это прекрасно понимают, но некоторые современные девушки все же пытаются цивилизованно решать конфликты.

Серьги — только для женщин

В фильмах нам часто показывают лихих цыган с сережкой в ухе, но на самом деле серьги в общине могут носить только женщины. Цыганки вообще любят украшения, и чем они крупнее и ярче, тем лучше.

Как вы понимаете, жить среди цыган совсем непросто. А еще, если в семье рождаются одни девочки, цыгане не проклинают судьбу, а идут в приют и усыновляют мальчиков — они верят, что важна не столько кровь, сколько воспитание.

Именно поэтому в таборе частенько можно встретить светловолосую или рыжую ребятню — отсюда и слухи о том, что цыгане воруют детей.