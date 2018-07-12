Жених мисс Великобритания покончил с собой после ее гибели

Молодому человеку было всего 25 лет.

Напомним, 32-летняя модель Софи Градон была найдена мертвой в конце июня. О трагедии первым сообщил ее бойфренд Аарон Армстронг . Молодой человек уже тогда обмолвился, что не может прийти в себя после случившегося и смириться с потерей любимой. И вот спустя несколько недель он также погиб. Его тело нашли в доме его родителей в графстве Нортамберленд, что на северо-востоке Англии, передает BBC. Как и в случае с мисс Великобритания, полицейские также не обнаружили следов насильственной смерти, а значит, есть основания говорить о самоубийстве.

«Скучаю по нему, хотя мы расстались всего на четыре часа». Это последнее опубликованное фото Софи Градон и Аарона Армстонга. 16 июня 2018 года

Незадолго до смерти юноша признавался, что мечтает вновь обнять возлюбленную. Он продолжал публиковать трогательные посты, посвященные Градон, у себя в Instagram.

«Я так сильно по тебе скучаю. Не проходит ни минуты, чтобы я не думал о твоей улыбке и о том, как мы проводили время вместе. Хочу вернуть эти дни. Люблю тебя, принцесса», — делился с подписчиками своей болью Армстронг. Утешить его и уберечь от рокового шага они его не смогли.

Мнение специалиста. Как понять, что близкий человек в тяжелой депрессии и уберечь его от нее?

Надежда Римская, психолог, специалист по межличностным отношениям:

— Люди, находящиеся в глубоко подавленном состоянии, как правило, не видят смысла продолжать заниматься своей привычной деятельностью. То есть теряют интерес к жизни в целом и отдельно к тем вещам, которые были для них ежедневной рутиной. Также тяжелая депрессия может проявляться в виде потери аппетита, в плохом сне, в повышенной тревожности. В таком случае необходимо прибегать к помощи специалистов.

Личности с суицидальными наклонностями нуждаются, прежде всего, в привлечении внимания своих близких — не каждый суицидально настроенный человек хочет, на самом деле, покончить с собой! Как правило, такие люди вначале говорят своих намерениях — в соцсетях и в обычных разговорах, готовят записки с указаниями в случае своей смерти. Также они ищут в Интернете способы такого окончания своей жизни — если есть возможность, загляните в кэш браузера. Очень редко такое происходит импульсивно: обычно человек какое-то время обдумывает это решение, и заметить это можно. Так что в первую очередь наблюдайте за своим близким и внимательно следите за его интересами.

Профилактикой такого состояния не смогут стать здоровый образ жизни — спорт и правильное питание, увлеченность своей профессией, регулярное теплое общение с близкими людьми, которые тебя по-настоящему любят.

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