В реке под Вольском утонули мужчина и его маленькая дочь, ведется поиск ребенка 

В селе Покровка Вольского района утонули 35-летний житель Саратова и его шестилетняя дочь. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», место происшествия обследовали водолазы Вольской поисково-спасательной службы Областной службы спасения и Балаковской водолазной службы Облспаса. Тело мужчину уже извлекли из реки Терешка. Ведутся поиски тела ребёнка.
По предварительным данным, мужчина переходил реку вброд, посадив ребёнка на плечи, когда внезапно провалился в подводную яму. Выплыть самостоятельно он не смог, в результате чего произошла трагедия.
Установлено, что семья из Саратова приехала в Покровку к родственникам. Вместе с ними также был 11-летний сын. Когда его родственники зашли в воду, он остался на берегу. В какой-то момент мальчик потерял их из виду, о чем сообщил местным жителям.
Сейчас сотрудники Следственного комитета занимаются осмотром места происшествия и проведением доследственной проверки. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, с начала купального сезона в области уже утонули несколько человек в Саратове, Вольске, Энгельсе, Краснопартизанском и в других районах области. Список пополняется чуть ли не каждый день. Только на этой неделе несчастные случаи произошли в Петровском, Саратовском и Балашовском районах.
В прошлые выходные на Энгельсской стороне официально работающего городского пляжа, в 200 метрах от моста в воде обнаружено тело девочки. Тело погибшей в 3-4 метрах от берега заметил очевидец. Он же и сообщил об этом в правоохранительные органы и службу спасения.