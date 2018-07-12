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Юные исследователи из Кемерова посетили Кузнецкий Алатау
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Юные исследователи из Кемерова посетили Кузнецкий Алатау 

АиФ Кузбасс 12 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровские юннаты провели две недели в экологической экспедиции в Кузнецком Алатау.
В заповедник отправились 12 юных натуралистов, сообщает пресс-служба городской администрации. Ребята вместе с опытными педагогами поднялись на пики Поднебесный, Строителей, Шахтёров и перевал Караташ, увидели Высокогорный и Алгуйский каскады водопадов, посетили тальковый карьер и Алгуйские тремолиты.
В ходе экспедиции юннаты вели исследовательскую деятельность, в частности, изучали видовое разнообразие растительности и насекомых заповедника. Также ребята восстановили переправу через ручей Высокогорный, которую разрушило во время весеннего половодья и навели порядок на Мазаевском стане.
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